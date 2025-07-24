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الرياضة

أرسنال يضم مهاجم سبورتنج لشبونة بـ64 مليون جنيه إسترليني

أرسنال يضم مهاجم سبورتنج لشبونة بـ64 مليون جنيه إسترليني
24 يوليو 2025 19:09

 
لندن (د ب أ)

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توصل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل ضم مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس، حسبما أفاد تقرير إخباري.
وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) عن أن أرسنال اتفق على ضم جيوكيريس مقابل 63.8 مليون جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن لاعب فريق العاصمة البرتغالية كان محور اهتمام الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أوضحت «سكاي سبورتس» أنه من المقرر أن يدفع أرسنال مبلغاً قدره 55.1 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات جيوكيريس، بالإضافة إلى 8.7 مليون جنيه إسترليني إضافات.
ومن المنتظر وصول جيوكيريس للعاصمة البريطانية لندن الجمعة لتسوية التفاصيل التعاقدية النهائية مع أرسنال، على أن ينضم لمعسكر فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المقام حالياً في سنغافورة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، فور إتمام إجراءات عملية انتقاله للنادي الملقب بـ«المدفعجية».
وجذب جيوكيريس اهتمام العديد من أندية الصفوة في قارة أوروبا، عقب تسجيله 54 هدفاً في 52 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، بما في ذلك ثلاثة أهداف «هاتريك» ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما لعب دوراً بارزاً في تتويج سبورتنج لشبونة بالثنائية المحلية «الدوري البرتغالي وكأس البرتغال».
وحال انتقاله رسمياً لأرسنال، سيعود جيوكيريس للملاعب الإنجليزية مجدداً، بعدما سبق أن لعب في صفوف برايتون في يناير 2018، قبل انتقاله إلى كوفنتري سيتي، بعد فترات إعارة في سانت باولي الألماني وسوانسي سيتي الإنجليزي.
وأحرز جيوكيريس 43 هدفاً خلال موسمين ونصف الموسم قضاها مع كوفنتري، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
سبورتنج لشبونة
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