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الرياضة

وفاة المصارع الشهير هوجن

وفاة المصارع الشهير هوجن
24 يوليو 2025 20:42

 
ميامي (أ ف ب)


توفي المصارع الأميركي الشهير تيري جين بولياً المعروف بهالك هوجن عن 71 عاماً، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية.
وفارق هالك هوجن الذي اشتهر في حلبات المصارعة خلال الثمانينيات، قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة لمصلحة التمثيل، في منزله في فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة «أن بي سي نيوز» عن وكيل أعماله كريس فولو.

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وأفاد فولو بأن هوجن فارق الحياة محاطاً بعائلته، فيما كشفت سلطات المدينة في بيان بأن فرق الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى منزله في كليرووتر الساعة 9:51 صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، إثر إصابته بسكتة قلبية.
ونعت «دبليو دبليو إي» هالك هوجن في بيان قالت فيه «تعرب (دبليو دبليو إي) عن حزنها العميق لوفاة عضو قاعة المشاهير هالك هوجن، أحد أشهر الشخصيات في ثقافة البوب، ساهم هوجن في وصول (دبليو دبليو إي) إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي، تتقدم (دبليو دبليو إي) بخالص تعازيها لعائلة هوجن وأصدقائه ومعجبيه».
حقق هوجن شهرة واسعة في عالم المصارعة المحترفة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وربما كان أبرز نجم في تاريخ «دبليو دبليو إي» الممتد لخمسة عقود.
اكتسب شهرة واسعة بفضل أدائه الاستعراضي وبات اسماً مألوفاً بعد ظهوره في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وظهر هوجن بشكل خاص في الجزء الثالث من سلسلة أفلام «روكي» بجانب سيلفستر ستالون في نزال بين مصارع وملاكم.

هالك هوجن
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