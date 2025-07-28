«آسيوي الشطرنج» ينظم 15 بطولة



العين (وام)



أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اعتماد إقامة 15 بطولة في آسيا قبل نهاية العام الجاري.

تتضمن هذه الفعاليات، بطولات شرق آسيا في الصين من 20 إلى 30 يوليو الجاري وآسيا للهواة في هونج كونج من 1 إلى 9 أغسطس المقبل، وآسيا للرجال في إندونيسيا من 5 إلى 15 أغسطس، والجائزة الكبرى للرجال والسيدات بأوزبكستان من 3 إلى 16 سبتمبر القادم.

ونوه الاتحاد في بيان اليوم بهذه المناسبة إلى إقامة بطولات آسيا لأصحاب الهمم في قيرغيزستان، من 4 إلى 14 أكتوبر، وآسيا للمخضرمين في العراق من 4 إلى 14 أكتوبر، وشرق آسيا للشباب في هونج كونج من 15 إلى 23 أكتوبر، وأولمبياد أصحاب الهمم في كازاخستان، من 19 إلى 26 أكتوبر.

وأشار إلى استضافة منغوليا لبطولة مدارس آسيا من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين وإقامة بطولة كأس العالم في الهند من 31 أكتوبر إلى 27 نوفمبر، إضافة إلى بطولتي آسيا للناشئين من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، وجنوب شرق آسيا من 9 إلى 20 ديسمبر القادم، بتايلاند.

وأوضح أن بطولة قارة أوقيانوسيا للشباب والناشئين ستقام بأستراليا من 13 إلى 17 ديسمبر، بينما تستضيف قطر بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، من 25 إلى 31 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، إن الفترة الماضية شهدت فعاليات عدة، من أبرزها بطولات آسيا لفئات الفردي، والناشئين والناشئات تحت 20 سنة، والهواة، والدورات التدريبية والتأهيلية للحكام والمدربين، وتطوير اللوائح، وبرامج الدعم الفني، ومبادرات تعزيز الشطرنج المدرسي.

وذكر أن الاتحاد القاري برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، يتبنى مبادرات استراتيجية، لبناء قاعدة شطرنجية قوية ومستدامة، والرعاية الفنية للدول الأعضاء في استضافة البطولات عبر توفير الخبرات التحكيمية، والمشاركة في المحافل الدولية، واجتماعات الاتحاد الدولي.