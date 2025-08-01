منتخب الطائرة يتقدم إلى المركز 68 في التصنيف العالمي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

سجّل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال تقدماً جديداً في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (FIVB) عن شهر أغسطس 2025، بعد احتلاله المركز الـ68 عالمياً برصيد 48.01 نقطة، متقدماً إلى المرتبة الـ17 آسيوياً. ويُعدّ التصنيف الحالي من بين الأفضل للمنتخب خلال الفترة الأخيرة، ويعكس النتائج الإيجابية لمشاركته في بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الرجال، التي أُقيمت في مملكة البحرين بمشاركة 8 منتخبات، واختتمت منافساتها يوم 27 يوليو. وتفوق «أبيض الطائرة» في التصنيف على عدد من المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، أبرزها السعودية (69 عالمياً)، وعُمان (70)، والكويت (71)، والأردن (73)، فيما يتقدم عليه عربياً في القارة منتخبا قطر (20 عالمياً) والبحرين (38). وشارك «أبيض الطائرة» في البطولة الإقليمية بتشكيلة تجمع بين عناصر منتخب الشباب وعدد من لاعبي الخبرة، في إطار استراتيجية اتحاد الكرة الطائرة، لتجهيز قاعدة قوية من المواهب الصاعدة، وتمكينها من الاحتكاك الدولي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وقاد المدرب التونسي زياد لرقش المنتخب خلال البطولة، التي أنهاها في المركز السادس، بعدما خاض ست مباريات، حيث فاز على الأردن بثلاثة أشواط دون رد، وتغلب على لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوط، وخسر أمام البحرين بثلاثة أشواط دون رد، وأمام عمان بالنتيجة ذاتها ثم عاد ليتفوق على لبنان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، واختتم مشاركته بالخسارة أمام الكويت بثلاثة أشواط دون رد في تحديد المركزين الخامس والسادس. وتوّج منتخب قطر بلقب البطولة بعد تغلبه على البحرين 3-2 في النهائي، فيما حل منتخب عمان ثالثاً بفوزه على السعودية 3-1. وأكد زياد لرقش، أن البطولة شكّلت محطة إعداد استراتيجية ضمن الخطة الفنية للمنتخب، وقال: «التجربة مثّلت فرصة حقيقية لبناء فريق المستقبل، من خلال إشراك مجموعة من لاعبي منتخب الشباب في أجواء منافسة رسمية، تسهم في تطوير مستواهم الفني والبدني، قبل الاستحقاق التالي المتمثل في البطولة العربية السابعة لمنتخبات الشباب، التي ستُقام في الأردن خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس المقبل». ويأمل الاتحاد في مواصلة حصد المكاسب الفنية والمعنوية من المشاركات الإقليمية والقارية، والبناء على هذا التقدّم في التصنيف العالمي، ضمن مسار تطوير الأداء العام للمنتخب في الدورة الانتخابية المقبلة.