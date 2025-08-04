مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون ودياً

لندن (د ب أ)

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع إيفرتون 2/2 في المباراة الودية، التي جمعتهما في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وتعادل إيفرتون عن طريق إليمان ندياي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1. وفي الشوط الثاني، عاد مانشستر يونايتد للتقدم بهدف سجله ماسون مونت في الدقيقة 69، وتعادل إيفرتون مرة أخرى عن طريق آيدن هيفن، لاعب مانشستر يونايتد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75. ويستهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أغسطس الجاري بمواجهة أرسنال، فيما يبدأ إيفرتون موسمه بمواجهة ليدز يونايتد في اليوم التالي.