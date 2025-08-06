مورينيو يرثي «الجزء الراحل» من تاريخه!

لندن (د ب أ)



قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رثاءً مؤثراً لقائد بورتو السابق، جورجي كوستا، الذي قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد وفاته عن عمر يناهز 53 عاماً.

وذكرت تقارير برتغالية أن المدافع السابق، الذي كان يعمل مديراً للكرة في فريق بورتو، تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي لفنربخشة التركي، قبل مواجهة فينورد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في روتردام، وهو متأثر: «إنه جزء من تاريخي رحل».

وأضاف: «تحظى بقادة، ولديك زعماء حقيقيون، الأمر لا يتعلق بشارة القيادة، بل بما تمثله».

وأردف: «جورجي كان أحد هؤلاء الرجال الذين كنت أقول لهم نظف الفوضى، ودع المدرب يقوم بعمله مدرباً، وليس قائداً لغرفة الملابس، وهذا هو الكمال بالنسبة لأي مدرب، عندما يقوم القائد بهذا الدور، وبالطبع أشعر بحزن شديد، لكن دعونا ننسى كرة القدم، دعونا نركز عليه، جورجي، شاب صغير، وأطفاله الذين عرفتهم وهم لا يزالون أطفالاً، والآن، بالطبع، أصبحوا رجالاً ناضجين».

وأوضح: «بالطبع أنا حزين للغاية، ولكنني هنا لأنه إذا كان بإمكانه التحدث معي الآن سيقول لي، هيا أكمل مؤتمرك الصحفي، وحقق الفوز في مباراة الغد».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن كوستا كان لاعباً بالفريق الأول لبورتو لمدة 15 عاماً في الفترة من 1990 إلى 2005، وشارك في 324 مباراة للنادي.

وبالإضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا، فاز بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) وثمانية ألقاب للدوري البرتغالي مع بورتو.

واعتزل في عام 2006 بعدما قضى عامه الأخير لاعباً في فريق ستاندر ليج البلجيكي، ولعب كوستا 50 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، وقضى موسماً معاراً لفريق شتارلتون الإنجليزي في موسم 2001 - 2002.