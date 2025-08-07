«بن شيلتون» يطيح فريتز في الطريق إلى نهائي كندا للتنس

مونتريال (أ ب)

تغلب الأميركي بن شيلتون على مواطنه تايلور فريتز 6/ 4 و6/ 3، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة كندا المفتوحة للتنس. ويسعى شيلتون «22 عاماً» لحصد لقبه الثالث في مسيرته بجولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. وكان شيلتون فاز ببطولة طوكيو، التي أقيمت على الملاعب الصلبة في 2023 وبطولة هيوستن، التي تقام على الملاعب الرملية، العام الماضي. وحصد فريتز «26 عاماً» 10 ألقاب في مسيرته، وفاز هذا العالم ببطولتي شتوتجارت وإيستبورن، اللتين تقامان على الملاعب العشبية. وسوف يلتقي شيلتون مع الروسي كارين خاشانوف، المصنّف الحادي عشر، الذي تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف الأول في البطولة، بنتيجة 6/ 3 و4/ 6 و7/ 6. وقال خاشانوف: «مباراة اليوم كانت متقاربة للغاية. كنت على وشك الخسارة. لو أن الكرة لمست الشبكة وسقطت في الملعب، لما كنّا نتحدث الآن». يذكر أن زفيريف، الفائز بلقب هذه البطولة في 2017 والذي حقق 24 لقباً في مسيرته، هو المصنّف الثالث على العالم. وقال زفيريف: «المجموعة الأولى كانت سيئة. نوعاً ما منحته بداية متقدمة، وهو جيد جداً ليستغل ذلك». كان زفيريف المصنّف الأول في البطولة، بعدما فضّل الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول على العالم والفائز باللقب في 2023، والإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثاني على العالم، عدم المشاركة في تلك النسخة.