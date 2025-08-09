نجاح لافت للجولة الخامسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في بولندا

وارسو (وام)

اختتمت، مساء أمس، منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في العاصمة البولندية «وارسو»، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية.

وشهد حفل الختام حضور محمد أحمد سالم الحربي، سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وشاركا في تتويج الفائزين. وتعد تلك الجولة أولى جولات النسخة الثانية للكأس في القارة الأوروبية، والتي ستشمل أيضاً جولة في بلجيكا نهاية أغسطس الجاري، وأخرى في إيطاليا خلال نوفمبر المقبل.

وأقيمت المنافسات على مدى يومين في مزرعة يانوف بودلاسكي الشهيرة، بمشاركة 63 خيلاً تمثل 33 مالكاً، وتضمنت الأشواط التأهيلية لفئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، وعمر سنتين وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية لتلك الفئات.

وأسفرت المنافسات عن فوز المهر «الأمير ساحر» للوكاس تشيك باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، فيما نال «فينيكس آل ميرو» لميرسولاف كريستوف روغوسكي ذهبية الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، وتوج «إيفنينج ستار» لهورسيس بولاند سبولكا بطلاً لفئة الفحول.

وفي بطولات الإناث، حصدت «نادزيجا إس دبليو» لسويكو تشيك - نينا سوسكيفيتشوفا ذهبية مهرات السنة، بينما فازت «سايكي روكسانا» لكرزيستوف بوزيبتشكينسكي بلقب المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، ونالت الفرس «أناويرا»، العائدة أيضاً لسويكو تشيك - نينا سوسكيفيتشوفا، ذهبية الأفراس.

واكتسبت الجولة الخامسة أهمية استثنائية؛ كونها أقيمت بمزرعة يانوف بودلاسكي في بولندا إحدى الدول الرائدة عالمياً في إنتاج الخيول العربية، إذ تمتد جذور الاهتمام بتربيتها لأكثر من 6 قرون، كما تعتبر مزرعة يانوف بودلاسكي التي تم إنشاؤها في عام 1817، من أقدم مزارع الخيول وتقع في وسط المروج الخضراء على طول نهر بوغ.

وتضم النسخة الثانية من الكأس العالمي 10 جولات تقام في جميع قارات العالم، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى، والتي ساهمت في تعزيز الحضور العالمي للخيل العربية وإبراز مكانتها.

ويعد كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية مبادرة رائدة على مستوى العالم، تهدف إلى دعم وتشجيع الملاك والمربين، وتعزيز مكانة الخيول العربية، كما تجسد التزام دولة الإمارات بالاستمرار في رعاية هذه النشاط التراثي، والتأكيد على دوره المحوري في صون الإرث الثقافي العربي الأصيل. وكانت أستراليا قد استضافت الجولة الأولى في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير، وتبعتها مملكة البحرين التي احتضنت الجولة الثانية يومي 1 و2 مايو، وأقيمت الجولة الثالثة من البطولة في المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025، فيما احتضنت مدينة تشينغداو الصينية الجولة الرابعة في يوليو الماضي.