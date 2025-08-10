نونيز يدخل قائمة «الصفقات الأعلى» في تاريخ ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



أكمل داروين نونيز رحيله عن ليفربول إلى الهلال السعودي، وانتقل المهاجم الأوروجوياني مقابل 53 مليون يورو، ووقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع ناديه الجديد.

وقدّم نونيز أداءً رائعاً مع «الريدز» خلال فترة التحضير للموسم، مسجلاً خمسة أهداف في أربع مباريات، لكن أداءه كان متذبذباً بشكل عام منذ انضمامه إلى النادي «الميرسيسايد» مقابل 85 مليون يورو من بنفيكا عام 2022.

وسجّل نونيز 40 هدفاً، وقدّم 26 تمريرة حاسمة لـ«الريدز» في 143 مباراة، وعلى الرغم من أدائه غير الثابت، فإن نونيز يتمتع بشعبية كبيرة بين المشجعين وزملائه في الفريق في «أنفيلد»، وتمكن ليفربول من استعادة مبلغ كبير مقابل الدولي الأوروجوياني.

وبعد فوزه بالدوري الإنجليزي، عزز ليفربول صفوفه من موقع قوة، وأبرم العديد من الصفقات البارزة هذا الصيف، انضم جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وفلوريان فيرتز، وهوجو إيكيتيكي، بقيمة 308 ملايين يورو، ويُعد ليفربول الأكثر إنفاقاً حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، ولكنه استعاد أيضاً 196 مليون يورو من مبيعات اللاعبين.

وأصبح نونيز سادس أكبر صفقة بيع في تاريخ ليفربول، بعد إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، علاوة على ذلك، من المرجح أن يصبح نونيز رابع أكبر صفقة بيع في النادي إذا ما تم الوفاء بالإضافات السهلة نسبياً، ليرتفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 65 مليون يورو.

ويحتل كل من انتقال فرناندو توريس مقابل 58.5 مليون يورو إلى تشيلسي عام 2010، وانتقال رحيم ستيرلينج مقابل 63.7 مليون يورو إلى مانشستر سيتي عام 2015، المركزين الخامس والرابع على التوالي، ولكن من المتوقع أن يتفوق المبلغ النهائي لنونيز على كلا اللاعبين.

وأجرى ليفربول ثلاثاً من أكبر عشر صفقات بيع هذا الصيف بعد انضمام لويس دياز (75 مليون يورو) إلى بايرن ميونيخ وجاريل كوانساه (35 مليون يورو) إلى باير ليفركوزن، ولكن بعد إتمام صفقة نونيز، ينخفض صافي إنفاق أرني سلوت إلى 112.5 مليون يورو.