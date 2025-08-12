الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت

الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
12 أغسطس 2025 13:53

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «من دون البدلة»، خلال يومي 16 و17 أغسطس الجاري في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة تصل لنحو 1000 رياضي، من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
وتشهد الجولة منافسات متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الأول، بينما تقام في اليوم الثاني نزالات الفئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن أجواء تنافسية بين الأندية والأكاديميات، تجمع نخبة المواهب الرياضية وأبرز النجوم الصاعدين، ما يُسهم في رفع مستوى الأداء الفني للاعبين، ويُرسِّخ مكانة البطولة كمنصة رياضية رائدة في الدولة.
وبهذه المناسبة، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثانية تمثل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل، مشيراً إلى أن منافسات فئة من دون البدلة تسهم في إظهار جوانب جديدة من مهارات اللاعبين، وتدفعهم إلى اعتماد أساليب مبتكرة ومتنوعة أثناء النزال، ما يدعم جهود الاتحاد في تطوير قدراتهم وصقل إمكانياتهم. وتُعد هذه الفئة تحدياً فريداً يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، إذ تعتمد بدرجة أكبر على عناصر السرعة، واللياقة البدنية، والمهارة التكتيكية، الأمر الذي يثري تجربة الجمهور ويمنح البطولة طابعاً حيوياً ومشوقاً.
وقال الظاهري: «منذ انطلاقتها، ساهمت البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا في تنشئة أجيال قوية على الصعيدين الذهني والبدني، وشكلت خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة والوصول بها إلى آفاق جديدة من التميز».
وأضاف: «تستقطب البطولة مختلف شرائح المجتمع، من الرياضيين وأسرهم ومشجعي رياضة الجوجيتسو، ضمن أجواء تفاعلية تعزز التلاحم المجتمعي وتنشر القيم التي تقوم عليها رياضة الجوجيتسو، مثل الالتزام، والانضباط، والعمل الجماعي. كما تسهم في ترسيخ أهمية الرياضة كنمط حياة صحي متكامل».

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
آخر الأخبار
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
الرياضة
التشكيلة الأساسية الأعلى قيمة في «البريميرليج».. أرسنال في الصدارة
اليوم 14:15
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
الرياضة
سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث
اليوم 14:15
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
الرياضة
بكاء طفل يُوقف مواجهة رادوكانو وسبالينكا في «سينسناتي للتنس»
اليوم 14:08
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
الرياضة
شتوتجارت يمنح بايرن مهلة نهائية لضم فولتمايد
اليوم 14:04
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
الرياضة
الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت
اليوم 13:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©