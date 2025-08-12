سان جيرمان يفوز أخيراً بصفقة مدافع بورنموث

لندن (د ب أ)



أعلن نادي بورنموث، الإنجليزي انتقال مدافعه الأوكراني إيليا زابارني لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وغرد بورنموث عبر صفحته بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «نؤكد انتقال إيليا زابارني بشكل دائم إلى باريس سان جيرمان. يتقدم الجميع في النادي بالشكر الجزيل لإيليا على تفانيه ومساهماته خلال فترة وجوده معنا».

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) على موقعها الإلكتروني الرسمي أن قيمة الصفقة تبلغ 5. 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون يورو) مضمونة مع الإضافات. وكان بورنموث، الذي حصل على المركز التاسع بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، متردداً في بيع زابارني، غير أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل، وكان باريس سان جيرمان وجهته المفضلة.

وأجرى سان جيرمان أول اتصال باللاعب في بداية يونيو الماضي، لينهي بذلك سعياً دؤوباً استمر لأكثر من شهرين من أجل ضمه. يشار إلى أن الفرنسي بافود دياكيتييه، الذي سيتولى قيادة دفاع النادي الإنجليزي خلفاً لزابارني، وُجد في بورنموث أمس الاثنين لإتمام إجراءات انتقاله قادماً من ليل الفرنسي.

ويستعد بورنموث لافتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه ليفربول (حامل اللقب)، يوم الجمعة المقبل.