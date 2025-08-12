بن عربية: شرقي ينضم إلى مانشستر سيتي في الوقت المناسب

لندن (د ب أ)



أكد النجم الجزائري المعتزل علي بن عربية، لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، أن الفرنسي ريان شرقي، تنتظره مسيرة جيدة مع النادي السماوي، مشيراً إلى أنه يمتلك الموهبة اللازمة ليصبح نجماً كبيراً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعتبر بن عربية، أحد أشهر لاعبي سيتي في العصر الحديث، حيث انضم لسيتي في أكتوبر 2001 في صفقة انتقال حر، ليصبح محبوب الجماهير، بفضل مهاراته الكروية وذكائه الذي صقل خلال مسيرة شهدت لعبه لباريس سان جيرمان، موناكو وبوردو في فرنسا أيضاً.

وتابع بن عربية، الذي يعمل محللاً دائماً بالتليفزيون الفرنسي تطور شرقي عن كثب، حيث أعرب عن سعادته بانضمام اللاعب الشاب - ذو الأصول الجزائرية - لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بن عربية في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي» لأن كيفن دي بروين رحل خلال الصيف الحالي، كان السيتي بحاجة ليس فقط للاعب جيد، ولكن إلى لاعب يمكنه تغيير إيقاع المباراة».

وأضاف: «كان مانشستر سيتي بحاجة للاعب قادر على استلام الكرة، التمرير، المراوغة، التسديد، تنفيذ الركلات الركنية والركلات الحرة، وفي نفس الوقت إمتاع الجماهير - ريان شرقي يمكنه فعل كل هذا وأكثر، إنه مذهل للمشاهدة».

وتابع: «أعتقد أن جوسيب جوارديولا سيساعده على التطور، وهذا لن يعني فقط القيام بأشياء رائعة بالكرة، بل خلق الفرص لزملائه والعمل بجد أيضاً».

وكشف بن عربية: «إن لديه تقنية رائعة، وبما أنه يبلغ 22 عاماً، أعتقد أنه ربما أفضل مني في هذا العمر، يمكنه التحرك أسرع مما كنت أستطيع، لكن تذكروا، عندما جئت إلى السيتي كنت في الـ33 من العمر».

وأشار نجم منتخب الجزائر السابق «مع العمل البدني الذي يقومون به الآن، يمكنه استخدام مهاراته وتقنياته بسرعة أكبر مما كنت أستطيع عندما كنت في النادي، وأعتقد أنه سيتأقلم بسرعة».

ويعتقد بن عربية أن انضمام شرقي لمانشستر سيتي، الذي يمر بمرحلة إعادة بناء حالياً، هو بالضبط ما يحتاجه النادي واللاعب.

وقال: «بالطبع، اتخاذ القرارات يتحسن مع العمر والخبرة، لكني أعتقد أن شرقي انضم لمانشستر سيتي في الوقت المثالي، لأنه لو جاء مبكراً، لما كان الوقت مناسباً، وربما لو جاء متأخراً لما كان الوقت مناسباً أيضاً، لكن الآن انضم إلى فريق السيتي في مرحلة انتقالية، وقبل موسمين، كان مانشستر سيتي فريقاً مذهلاً للغاية، وكان من الصعب أن ينضم لمجموعة فازت بالكثير من الألقاب معاً، لكن الآن، هي اللحظة المثالية لأن الموسم الماضي كان صعباً للغاية على النادي».

أوضح بن عربية: «كان الفريق بحاجة للاعبين جدد، وهذا ما حدث، شرقي سيلعب أيضاً مع رودري الذي غاب عن الموسم الماضي بأكمله، وسيكون هذا الفريق مختلفاً». وعاد بن عربية للتأكيد: «لو كان دي بروين لا يزال في السيتي، لكان الأمر صعباً، لأنه يحتاج للعب بحرية - وكذلك شرقي - ولا يمكنك أن تملك لاعبين يلعبان بحرية في نفس الفريق، لأن التوازن لن يكون جيداً».

واصل بن عربية حديثه عن ريان شرقي قائلاً: «إنه لا يخشى المراوغة أو التسديد، وأعتقد أنه حتى أكثر من كيفن، سيقدم عرضاً للجماهير، أعرف أن جماهير سيتي تحب الانتصارات، لكنها تريد الفوز بأسلوب ممتع، وشرقي بالتأكيد سيوفر ذلك وسيكون عنصراً فعالاً في الفريق».

واختتم بن عربية حديثه، حيث قال: «أعتقد أنه سيصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إذا فهم ما يريده جوارديولا منه عندما لا تكون الكرة معه، هذا هو الأمر الأكثر أهمية في رأيي، وسنرى كيف سيتطور ذلك».