القادسية يشجع جماهيره على حضور السوبر بالباقات الاستثنائية

الرياض(د ب أ)

أعلن نادي القادسية إطلاق حملة لنقل الجماهير إلى هونج كونج لمؤازرة الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس الجاري. وتضمنت الحملة باقتين لجماهير النادي لتحفيزهم على السفر إلى هونج كونج بأسعار مختلفة وعروض لمدة ثلاثة أيام. الباقة الأولى، تشمل حضور مباراة واحدة، وتتضمن الحصول على تذكرة طيران مع إقامة فندقية، وتذكرة مباراة نصف النهائي، وحضور حصري لتدريبات الفريق يوم 19 أغسطس، إلى جانب الحصول على الزي الأساسي للموسم الجديد.

وحددت إدارة القادسية سعر الباقة 8 ألاف ريال والعرض سار لمدة ثلاث أيام، مع ميزة إضافية بخصم 30% من سعر الباقة لحاملي التذاكر الموسمية وأصحاب العضويات وسيتم التواصل معهم مباشرة.

فيما شملت الباقة الثانية، حضور مباراتين والحصول على تذكرة طيران، وتذكرتي مباراتي نصف النهائي والنهائي، وإقامة فندقية وحضور حصري لتدريبات الفريق يوم 19 أغسطس، والحصول على الزي الأساسي للفريق للموسم الجديد. وحددت إدارة القادسية سعر الباقة 10 ألاف ريال والعرض سار لمدة ثلاث أيام مع خصم 30 % لحاملي التذاكر الموسمية، وأصحاب العضويات سيتم التواصل معهم مباشرة. وتهدف إدارة القادسية إلى تسهيل حضور المشجعين لمؤازرة الفريق في هذا الحدث الرياضي الكبير، وتعزيز روح الانتماء والدعم الجماهيري، وتفعيل التواصل بين النادي وجماهيره في مختلف مناطق المملكة.