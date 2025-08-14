الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف

«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف
14 أغسطس 2025 13:16

سينسيناتي (د ب أ)
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور الثمانية ببطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد انسحاب منافسه الروسي كارين خاشانوف. وانسحب خاشانوف في المجموعة الثانية، عندما كان زفيريف متقدماً 5/7 و3/صفر.
والتقى اللاعبان الأسبوع الماضي في نصف نهائي بطولة تورنتو للأساتذة، حيث حسم خاشانوف المباراة لصالحه.
وخاض زفيريف مباراتين في يوم واحد، بعد فوزه على براندون ناكاشيما بنتيجة 4/6 و4/6 في أعقاب تعليق مباراتهما في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بسبب عاصفة قوية. ويلتقي زفيريف، الفائز بلقب سينسيناتي عام 2021، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة الأميركي بن شيلتون المصنّف الخامس وبطل تورنتو مع التشيكي ييري ليتشيكا المصنّف الثاني والعشرين.
كما وصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، إلى دور الثمانية بتغلبه على الإيطالي لوكا ناردي بسهولة بنتيجة 6 1/ و6/4. ويلتقي ألكاراز في دور الثمانية مع الروسي أندريه روبليف المصنف التاسع.
وفاز روبليف على فرانسيسكو كوميسانا بنتيجة 6 2/ و6/3. وتأهل حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية بفوزه على الفرنسي المتأهل عبر التصفيات أدريان مانارينو بنتيجة 6 4/ و7 6.
وحقق الفرنسي المتأهل عبر التصفيات، تيرينس أتمان، مفاجأة كبيرة بفوزه على الأميركي تايلور فريتز المصنف الرابع بنتيجة 6/3 و5/7 و3/6، ليصل إلى دور الثمانية لإحدى بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة لأول مرة. وتعتبر بطولة سينسيناتي للأساتذة بمثابة بروفة رئيسية لبطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الجراند سلام لهذا الموسم، والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري.

