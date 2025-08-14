مهاجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى ميلان



لندن (د ب أ)



رحب المهاجم الدولي الدنماركي راسموس هويلوند بفكرة الانتقال إلى ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» عبر موقعها الرسمي أن هويلوند لا يمانع في الانتقال من مانشستر يونايتد إلى ميلان هذا الصيف.

وأضافت أن هناك محادثات جرت بين ميلان وممثلي اللاعب الدولي الدنماركي.

ومن المقرر أن يعقد ميلان مفاوضات مع مانشستر يونايتد حول انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ومن ضمن الأندية الأخرى التي ترغب في ضم اللاعب، بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان هويلوند انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من أتالانتا الإيطالي في صيف عام 2023 مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.