الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهاجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى ميلان

مهاجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى ميلان
14 أغسطس 2025 23:41

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
رامسي من أستون فيلا إلى نيوكاسل


رحب المهاجم الدولي الدنماركي راسموس هويلوند بفكرة الانتقال إلى ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» عبر موقعها الرسمي أن هويلوند لا يمانع في الانتقال من مانشستر يونايتد إلى ميلان هذا الصيف.
وأضافت أن هناك محادثات جرت بين ميلان وممثلي اللاعب الدولي الدنماركي.
ومن المقرر أن يعقد ميلان مفاوضات مع مانشستر يونايتد حول انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
ومن ضمن الأندية الأخرى التي ترغب في ضم اللاعب، بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان هويلوند انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من أتالانتا الإيطالي في صيف عام 2023 مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ميلان
آخر الأخبار
علياء عبدالسلام تخوض غداً تحدي «إسكندنافيا لزوارق الفورمولا4» بالنرويج
الرياضة
علياء عبدالسلام تخوض غداً تحدي «إسكندنافيا لزوارق الفورمولا4» بالنرويج
اليوم 11:30
وفاة 49 شخصا جراء الفيضانات بشمال غرب باكستان
الأخبار العالمية
وفاة 49 شخصا جراء الفيضانات بشمال غرب باكستان
اليوم 11:25
مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
الرياضة
مدرب فولهام ينتقد «سلبية الإدارة» في سوق الانتقالات
اليوم 10:52
إغلاق مؤقت لتقاطع شارع زايد بن سلطان وشارع حصة بنت محمد - العين
علوم الدار
إغلاق مؤقت لتقاطع شارع زايد بن سلطان وشارع حصة بنت محمد - العين
اليوم 10:46
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من دول العالم بذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم
اليوم 10:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©