10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»

معتز الشامي (أبوظبي)

يسعى كودجو لابا مهاجم العين لمواجهة أرقامه المميزة مع الزعيم العيناوي واستمرار الحفاظ على لقبه المعتاد في السنوات الأخيرة كهدّاف للدوري، حيث نجح مهاجم العين في حسم لقب الهداف 4 مرات في آخر 6 مواسم، ولا يزال يمني النفس لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بالحصول على اللقب للمرة الخامسة، والثانية على التوالي بعدما سبق وفاز موسمين متتاليين.

البداية كانت مع 2019-2020 حيث حلّ لابا في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً لكن «الموسم لم يستكمل» وتم احتساب الأرقام الفردية للاعبين، وفي موسم 2021-2022، توّج اللاعب نفسه بلقب الهدّاف للمرة الثانية في تاريخه برصيد 26 هدفاً.

وكانت المرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، عندما توّج لابا بلقب هدّاف دورينا لموسم 2022-2023 بعد تسجيله 28 هدفاً (الأعلى في مسيرته مع العين في الدوري خلال موسم واحد).، بينما جاء اللقب الرابع في الموسم الماضي 2024-2025 برصيد 20 هدفاً.

وفي آخر ستة مواسم نجح لاعبان فقط في منافسات كودجو لابا على لقب الهدّاف، الأول كان في موسم 2020-2021، عندما توّج علي مبخوت لاعب الجزيرة باللقب بعد تسجيله 25 هدفاً، والثاني في موسم 2023-2024 نجح عمر خربين لاعب الوحدة في التتويج باللقب بعد تسجيل 18 هدفاً.

وإجمالاً شهدت قائمة الهدافين في عصر الاحتراف وجود 10 لاعبين فقط هم، فرناندو بيانو، وخوسي ساند، وأندريه سانجور، وماركو فوسينيتش، وماركوس بيرج، وعمر خربين، بواقع مرة واحدة لكل منهما، ثم سباستيان تيجالي وعلي مبخوت، مرتين لكل منهما، وتوج أسامواه جيان 3 مرات هدّافاً لدورينا، وبالتالي سيكون لابا «القاطرة التوجولية»، أمام فرصة مواصلة «السيطرة التهديفية» وتسجيل اسمه في بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ دورينا في عهد الاحتراف حال نجاحه في التتويج باللقب للمرة الخامسة في مسيرته مع «الزعيم».

قائمة هدافي دورينا قبل انطلاق الموسم الجديد

فرناندو بايانو (2008/2009) – الجزيرة – 25 هدفاً

خوسيه ساند (2009/2010) – العين – 24 هدفاً

أندريه سنجور (2010/2011) – بني ياس – 18 هدفاً

أسامواه جيان (2011/2012) – العين – 22 هدفاً

أسامواه جيان (2012/2013) – العين – 31 هدفاً

أسامواه جيان (2013/2014) – العين – 29 هدفاً

ماركو فوسينيتش (2014/2015) – الجزيرة – 25 هدفاً

سيباستيان تاجليابو (2015/2016) – الوحدة – 25 هدفاً

على مبخوت (2016/2017) – الجزيرة – 33 هدفاً

ماركوس بيرج (2017/2018) – العين – 25 هدفاً

سيباستيان تاجليابو (2018/2019) – الوحدة – 27 هدفاً

كودجو لابا (2019-2020) – العين – 19 هدفاً (تم إلغاء المسابقة)

على مبخوت (2020/2021) – الجزيرة – 25 هدفاً

كودجو لابا (2021/2022) – العين – 26 هدفاً

كودجو لابا (2022/2023) – العين – 28 هدفاً

عمر خربين (2023/2024) الوحدة – 19 هدفاً

كودجو لابا (2024/2025) – العين – 20 هدفاً