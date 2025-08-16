السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«سينسيناتي للتنس».. ألكاراز يطيح روبليف في الطريق إلى زفيريف

16 أغسطس 2025 12:23

سينسيناتي (د ب أ)

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الدور قبل النهائي ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس للرجال، وذلك بعد تغلبه على الروسي أندريه روبليف 6/ 3 و4/ 6 و7/ 5 مساء أمس في دور الثمانية من البطولة. وهذه المرة هي الثانية عشرة التي يتأهل فيها ألكاراز، المصنف الثاني على العالم، للدور قبل النهائي في إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.
ويظل ألكاراز في طريقه نحو مواجهة الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، في المباراة النهائية، للمرة الرابعة على التوالي في بطولة يشارك فيها اللاعبان.
وضرب ألكاراز موعداً في الدور قبل النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تغلب على الأميركي بن شيلتون 6/ 2 و6/ 2.
وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أن زفيريف احتاج إلى ساعة و17 دقيقة ليحقق الفوز على شيلتون. وفي منافسات السيدات، تأهلت الإيطالية جاسمين باوليني للدور قبل النهائي بعد تغلبها على الأميركية كوكو جوف بنتيجة 2/ 6 و6/ 4 و6/ 3، وتلتقي باوليني في الدور قبل النهائي مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، التي تغلبت على الفرنسية فارفارا جراتشيفا 6/ 1 و6/ 2.

