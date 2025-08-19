هل يكسر مبابي نحس أتلتيك بلباو وفالنسيا في الموسم الجديد؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يتوج كيليان مبابي بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع النادي، لكنه نجح في حصد لقب هداف البطولة بفضل 31 هدفاً سجلها في 34 مباراة، وهذا الموسم، يرتدي مبابي الرقم 10 بعد أن تخلى عن الرقم 9 ليرتدي قميص لوكا مودريتش، ويبدأ محاولته الثانية للفوز بلقب الدوري الإسباني.

وفشل النجم الفرنسي في التسجيل أمام فريقين فقط في الليجا الموسم الماضي، وهما، أتلتيك بلباو وفالنسيا، حيث لم يشارك مبابي ضد بلباو، إلا بمباراة الدور الثاني في سان ماميس، التي خسرها فريق أنشيلوتي بنتيجة 2-1، وشهدت خطأ فادحاً من مبابي تسبب في ركلة جزاء، هذا الخطأ وضع النجم الفرنسي في مرمى الانتقادات.

وضد فالنسيا، كان حاضراً في المباراتين، لكنه لم يسجل في فوز الفريق الملكي في ميستايا (2-1)، ولا في برنابيو (1-2)، في الهزيمة على أرضه، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، لكن فينيسيوس سددها وأضاعها.

ويبدأ ريال مدريد مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني من برشلونة عندما يستضيف أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء اليوم الثلاثاء، ويدخل بطل الدوري الإسباني 36 مرة الموسم الجديد بالعديد من التعاقدات الجديدة والأمل تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، ويتطلع إلى طي الصفحة على النهاية المخيبة للآمال لعصر كارلو أنشيلوتي، وفي المقابل، حقق أوساسونا أحد أنجح مواسمه في الدوري الإسباني، حيث احتل المركز التاسع في الترتيب ووصل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.