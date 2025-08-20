«المايسترو» ينضم إلى العميد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب الغاني بيرنارد مينساه، المحترف الجديد في صفوف النصر، عن امتنانه لثقة إدارة النادي في قدراته، مؤكداً جاهزيته الكاملة لبدء مشواره مع «العميد»، بعد إعلان التعاقد معه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده السابق مع الطائي السعودي.

وقال مينساه تعليقاً على انضمامه: «شكراً على الثقة.. أنا جاهز للبداية»، فيما وصف الحساب الرسمي للنادي الصفقة الجديدة بـ «المايسترو»، مؤكداً أن «كل فريق يحتاج إلى إيقاع، والأهم من ذلك إلى مايسترو».

ويستعد النصر الفائز في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه كلباء 1-0، للقاء ضيفه عجمان مساء الأحد في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

ويمتلك مينساه (30 عاماً) مسيرة احترافية غنية، بدأت مع فيتوريا جيماريش البرتغالي عام 2012، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بين 2015 و2019، حيث خاض تجارب إعارة مع خيتافي (2015-2016) وفيتوريا جيماريش (2016-2017). كما لعب مع قاسم باشا التركي (2017-2018)، ثم مع قيصري سبور الذي مثّله لعدة مواسم من 2018 وحتى 2023، تخللتها إعارة إلى بشكتاش موسم 2020-2021. وفي 2023 خاض تجربة جديدة مع الطائي السعودي، قبل أن يفتح له «العميد» صفحة جديدة في دوري المحترفين.

