رودريجو.. «الأيام المظلمة» في ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



مستقبل رودريجو في ريال مدريد على المحك، بين مقاعد البدلاء، ودقائق اللعب القليلة، ويواجه المهاجم البرازيلي أحلك أيامه في «سانتياجو بيرنابيو»، وهل تحدد مباراة أوفييدو المقبلة مصيره؟

وحاول تشابي ألونسو تهدئة الأمور بعد مباراة أوساسونا، حيث قال: «لا بأس، أعتمد عليه»، لكن الأرقام تقول عكس ذلك.

ومن أصل 7 مباريات رسمية تولاها ألونسو، بدأ رودريجو أساسياً مرة واحدة فقط، ولم يلعب سوى 93 دقيقة من أصل 630 دقيقة ممكنة، حتى في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، مع غياب جود بيلينجهام، لم يشارك.

وبالتالي باتت الإحصائيات صعبة، والبرازيلي يدرك ذلك، وقد تكون مباراة الأحد ضد أوفييدو في الدوري الإسباني آخر فرصة حقيقية له لتغيير نظرة مدربه، وجاءت الأزمة في وقت حرج، هذا ليس موسماً عادياً، والجدول الزمني يفضي إلى كأس العالم 2026، وهو الهاجس الأكبر للاعبي كرة القدم البرازيليين.

وفي خطط مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، لا يزال رودريجو قيد الدراسة، لكنه يحتاج إلى الاستمرارية والأهداف والثقة، والمنافسة في «السيليساو» شرسة، وبدون استعادة مكانته، قد يكون مكانه في التشكيلة الأساسية في خطر.

ومنذ هدفه ضد لايبزج في الرابع من مارس الماضي بدوري أبطال أوروبا، خيم الظلام على كل شيء؛ لا أهداف، لا بريق، لا ثقة، وكانت أسوأ لحظة في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث تم استبداله بين الشوطين لإفساح المجال لكيليان مبابي.

وإذا اختار مغادرة ريال مدريد، لن يكون الطريق أسهل، حيث تغلق نافذة الانتقالات في الأول من سبتمبر، والنادي لا ينوي بيعه بأقل من 100 مليون يورو، وضم بايرن ميونيخ بالفعل لويس دياز، ولا توجد أي بوادر تحرك من مانشستر سيتي، ونافذة الانتقالات في الأمتار الأخيرة، والخيارات تتضاءل، والأمر المؤكد الوحيد هو أن المباراة أمام أوفييدو تمثل بداية رحلة الخلاص أو الخطوة الأخيرة نحو الخروج من الباب.