السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي «ماكينة أهداف» دون «انتهاء صلاحية»!

ليفاندوفسكي «ماكينة أهداف» دون «انتهاء صلاحية»!
22 أغسطس 2025 11:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
سيميوني يتطلع إلى تطوير نفسه وأتلتيكو مدريد!


يواصل روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الأهداف في سن السابعة والثلاثين، لم يتراجع مستواه، بل قدم المهاجم البولندي أفضل مواسمه مع برشلونة بتسجيله 42 هدفاً، ولا يزال يظهر لياقة بدنية رائعة.
وأكمل روبرت ليفاندوفسكي عامه السابع والثلاثين، في 21 أغسطس، بالنسبة لمعظم لاعبي كرة القدم، يكون هذا نهاية المطاف، لكن بالنسبة له، إنه مجرد رقم، ومنذ وصوله إلى «كامب نو» عام 2022، في مغامرة خوان لابورتا الكبرى، أثبت المهاجم البولندي أن غريزته التهديفية لا تنتهي.
وسجل ليفاندوفسكي 555 هدفاً في 715 مباراة خلال مسيرته، وكان الموسم الماضي الأكثر إنتاجية له بقميص برشلونة، 27 هدفاً في الدوري الإسباني، و11 في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في كأس ملك إسبانيا، وهدف في كأس السوبر الإسباني، 42 هدفاً في المجموع.
وغادر ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ، تاركاً مسيرة حافلة بالألقاب في ألمانيا، ليخوض تحدي إعادة برشلونة إلى نخبة أندية العالم، ففي موسمه الأول، نجح في ذلك، وفاز بالدوري الإسباني وتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 23 هدفاً.
ومع ذلك، خيّمت الشكوك على موسمه الثاني وعلاقته المتوترة مع تشافي هيرنانديز، الذي رأى أن الوقت حان للتخطيط لجيل جديد، ولكن الوقت أثبت صحة كلام ليفاندوفسكي، رحل تشافي، ووصل هانسي فليك، وتألق البولندي مجدداً، كما فعل في أوج تألقه في الدوري الألماني، وكان لم شمله مع فليك أمراً بالغ الأهمية، تحت قيادة المدرب الألماني، وقدم ليفاندوفسكي موسمه الأكثر غزارة في برشلونة، معيداً بذلك ذكريات سنواته الذهبية مع البايرن.
ويخطط فليك الآن لتقاسم دقائق اللعب مع فيران توريس، لكن ليفاندوفسكي لا يشعر بالقلق، وعقليته التنافسية ولياقته البدنية الاستثنائية تبقيانه حاسماً، حيث قال لشبكة ESPN: «أنا فخور بعمري والخبرة مهمة».
بينما قلة من اللاعبين حافظوا على هذا التأثير في برشلونة في مثل هذا العمر، حيث لعب داني ألفيس حتى سن 39 عاماً، وخوسيه بينتو حتى سن 38 عاماً، وينضم ليفاندوفسكي إلى هذه النخبة، ويواصل تألقه أسبوعاً بعد آخر، ويثبت المهاجم البولندي، أن الأهداف لا تكترث بالعمر.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
تشافي هيرنانديز
هانزي فليك
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©