الإثنين 25 أغسطس 2025
الرياضة

إيفرتون يكسب برايتون في «الملعب الجديد»

إيفرتون يكسب برايتون في «الملعب الجديد»
24 أغسطس 2025 19:36

 
لندن (أ ف ب)

افتتح إيفرتون حقبة ملعبه الجديد «هيل ديكينسون» بانتصار على ضيفه برايتون 2-0، في مواجهة تألق فيها جناحه الجديد جاك جريليش، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وحقق فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز فوزه الأول في الدوري المحلي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام ليدز يونايتد (0-1) افتتاحاً، بفضل هدفي السنغالي إيليمان ندياي (23) وجيمس جارنر (52).
وترك الجناح الدولي جريليش بصمة واضحة في الهدفين، بصناعة الأول، بعدما اخترق منطقة جزاء برايتون من الجهة اليسرى، قبل أن يلعب كرة عرضية لم يجد ندياي صعوبة في إيداعها المرمى المشرّع من مسافة قريبة (23).
وعاد جريليش للصناعة من جديد في الدقيقة 52، وحضّر كرة من الجهة اليسرى لجارنر الذي سدّدها من على مشارف منطقة الجزاء أرضية زاحفة إلى يمين الحارس الهولندي بارت فيربروخن (52).
وحظي برايتون بفرصة العودة في المباراة في الدقيقة 77، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء، إثر لمسة يد على كييرنان ديوسبوري-هول، لكن الحارس الدولي جوردان بيكفورد تصدى لتسديدة داني ويلبيك إلى يساره.
يُذكر أنها المباراة الثانية تواليا التي تُحتسب فيها ركلة جزاء على إيفرتون بسبب لمسة يد، بعد الأولى أمام ليدز تسبب بها قائد الفريق جيمس تراكوفسكي.
وفي مباراة ثانية، تعادل كريستال بالاس أمام ضيفه نوتنجهام فوريست 1-1.
افتتح السنغالي إسماعيلا سار التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك عرضية الكولومبي دانيال مونوس من الجهة اليمنى (37).
وفي الدقيقة 57، وبعد تمريرة بينية متقنة، وضع الوافد الجديد السويسري دان ندوي زميله كالوم هودسون-أودوي في مواجهة المرمى، فلم يجد الأخير صعوبة في منح فريقه التعادل.
بهذا التعادل، كرس فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو تفوقه على كريستال بالاس للمباراة العاشرة توالياً في كافة المسابقات، محققاً ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
برايتون
جاك جريليش
