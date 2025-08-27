الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«فلاشينج ميدوز».. زفيريف إلى الدور الثاني

«فلاشينج ميدوز».. زفيريف إلى الدور الثاني
27 أغسطس 2025 10:30

نيويورك(د ب أ)

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثاني ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بسهولة، بعد تغلبه على التشيلي أليخاندو تابيلو 6 / 2 و7 / 6 (7 / 4) و6 / 4.
وكانت عودة زفيريف لآخر بطولة في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) ناجحة، وذلك بعد أن ودع بطولة ويمبلدون من الدور الأول قبل ثمانية أسابيع.
ويلتقي زفيريف "28 عاماً" غداً الخميس في الدور الثماني مع البريطاني جاكوب فيرنلي، الذي تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 7 / 5 و6 / 2 و5 / 7 و6 / 4.
وفي بقية المباريات، فاز الأسترالي أليكس دي مينور على مواطنه كريستوفر أوكونور 6 / 3 و6 / 4 و6 / 4، والبرتغالي نونو بورجيس على الأميركي براندون هولت 6 / 4 و6 / 2 و6 / 3، والروسي رومان سافيولين على الفرنسي جايل مونفيس 6 / 4 و2 / 6 و6 / 1 و3 / 6 و6 / 4، كما تغلب الأمريكي تومي بول على الدنماركي إلمر مولر 6 / 3 و6 / 3 و6 /1.

