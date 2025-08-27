الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
يوسف سليمان.. موهبة عيناوية تُنافس على صدارة هدافي «تحت 23»

يوسف سليمان.. موهبة عيناوية تُنافس على صدارة هدافي «تحت 23»
27 أغسطس 2025 19:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بعمر السابعة عشرة فقط، خطف الجناح يوسف سليمان الأضواء في دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بعدما واصل هوايته في التسجيل ليزاحم مبكراً على صدارة الهدافين.
وسجل سليمان هدف العين الأول في فوزه على دبا 2-1 ضمن الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، بعد الثنائية التي أحرزها في شباك البطائح خلال الجولة الافتتاحية (5-1)، ليحل وصيفاً في قائمة الهدافين خلف منصور المنهالي مهاجم الوحدة، المتوج بجائزة الهداف في آخر موسمين، والذي رفع بدوره رصيده إلى 4 أهداف بعد تسجيله في قمة الجولة أمام شباب الأهلي (2-1).
وشهدت الجولة الثانية استمرار التنافس القوي على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، حيث تقاسم القمة العين والوحدة وبني ياس والشارقة، وحقق «الزعيم» فوزه الثاني على التوالي أمام دبا 2-1، وتفوق «العنابي» على شباب الأهلي 2-1، فيما حسم بني ياس مباراته أمام كلباء بهدف خلفان مبارك، وخطف الشارقة الفوز من الجزيرة 1-0.
وفي بقية المباريات، فاز الوصل على الظفرة 3-0 بفضل تألق آداما ديالو الذي سجل ثنائية، فيما قلب عجمان تأخره أمام النصر بهدف أحمد رائد إلى فوز مثير 2-1 عبر سعد الهداني وعبدالله النعيمي، في مباراة شهدت حالتي طرد لكل فريق (حمد البلوشي من عجمان، وسولومون سوسو من النصر)، وحقق خورفكان حقق فوزاً عريضاً على البطائح برباعية، في مباراة شهدت طرد محمد عبدالله لاعب البطائح مبكراً في الدقيقة 11.

ترتيب فرق الصدارة 
1- العين، 6 نقاط
2- الوحدة، 6 نقاط
3- بني ياس، 6 نقاط
4- الشارقة، 6 نقاط

 


