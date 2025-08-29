

معتز الشامي (أبوظبي)



لا تزال سوق الانتقالات واحدة من أكثر الملفات إثارة في كرة القدم، إذ يترقبها المشجعون بشغف كبير، ربما يفوق متابعة المباريات نفسها، غير أن التاريخ يبرهن أن الصفقات الكبيرة لا تعني دائماً النجاح، بل قد تتحول إلى كوابيس مالية وفنية للأندية، ومادة للسخرية في الإعلام والجماهير، وفي تقرير خاص، لصحيفة «ذا أتليتك» تم اختيار أسوأ 10 صفقات في تاريخ الكرة الإنجليزية، من مانشستر يونايتد وليفربول إلى تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وغيرها.

وتكشف القائمة التالية أن الفشل لا يرتبط بالمال فقط، بل بالقرارات المتسرعة، والمبالغة في تقدير المواهب، وعدم دراسة شخصية اللاعبين أو ملاءمتهم للفريق، ومن برولين في التسعينيات إلى أنتوني في العقد الحالي، تتكرر الأخطاء نفسها، في رسالة واضحة للأندية، ليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل صفقة ضخمة ضماناً للنجاح.

توماس برولين (ليدز، 1995 – 4.5 مليون جنيه إسترليني)

انتقل اللاعب السويدي من بارما ليقود وسط ليدز، لكنه لم يتأقلم مع خطط الفريق، استُخدم مهاجماً وجناحاً، ورفض المهام الدفاعية، ليدخل في صدامات متكررة مع المدربين، واكتفى بـ19 مباراة فقط، وبدا بعيداً عن لياقته، ليصبح اسمه مرادفاً للفشل في الدوري الإنجليزي.

آندي كارول (ليفربول، 2011 – 36 مليوناً)

في محاولة سريعة لتعويض رحيل فيرناندو توريس إلى تشيلسي، ضم ليفربول كارول بصفقة قياسية آنذاك، إلا أن المهاجم الإنجليزي لم يقدم ما يشفع له، سجل 11 هدفاً في 58 مباراة، إنقاذ الصفقة الوحيد كان وصول سواريز في الفترة نفسها.

ستيفان جيفارش (نيوكاسل، 1998 – 3.6 مليون)

شارك في كأس العالم 1998 مع فرنسا دون أن يسجل أي هدف، ومع ذلك تعاقد معه نيوكاسل. التجربة لم تستمر سوى ثلاثة أشهر، سجل خلالها هدفاً، قبل بيعه إلى رينجرز بخسارة، وأطلقت الصحف عليه أسوأ مهاجم في تاريخ «البريميرليج».

ستيف دالي (مانشستر سيتي، 1979 – 1.44 مليون)

كان أغلى لاعب في إنجلترا لفترة قصيرة، لكن الأداء لم يواكب التوقعات، صفقة فاشلة تحولت إلى عبء نفسي على اللاعب، وانتهت بمغادرة إلى الدوري الأميركي.

ميخايلو مودريك (تشيلسي، 2023 – 62 مليوناً)

واحدة من أحدث الصفقات المثيرة للجدل، خطف تشيلسي اللاعب من أرسنال في صفقة ضخمة، لكنه لم يقدم سوى لمحات عابرة من موهبته، أرقامه كانت مخيبة مقارنة بالسعر، وزادت معاناته بعد اتهامه بقضية منشطات.

فرانسيس جيفرز (أرسنال، 2001 – 10 ملايين)

أطلق عليه أرسين فينجر لقب «الثعلب في الصندوق»، لكنه لم يكن سوى صفقة غير ناجحة، حيث سجّل 8 أهداف خلال ثلاث سنوات، في وقت كانت قائمة أرسنال تعج بمهاجمين كبار مثل هنري وبيركامب وكانو وويلتورد.

أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد، 2018 – انتقال حر)

صفقة مجانية من أرسنال، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 560 ألف جنيه حطم هيكل الأجور في اليونايتد، ولم يسجل سوى هدفين في 27 مباراة بالدوري خلال موسم كامل، مقارنة بـ30 هدفاً في موسمه الأخير مع أرسنال، وحتى اليوم يعتبر أحد أكثر الصفقات ضرراً مالياً في تاريخ النادي.

جو (مانشستر سيتي، 2008 – 19 مليوناً)

المهاجم البرازيلي جاء بتوقعات كبيرة، لكنه سجل هدفاً في 21 مباراة، سرعان ما أعير إلى إيفرتون.



وينستون بوجارد (تشيلسي، 2000 – انتقال حر)

وانضم من برشلونة براتب أسبوعي ضخم (40 ألف جنيه آنذاك)، لكنه لم يشارك إلا في 9 مباريات بالدوري خلال أربع سنوات، تقاضى 8.2 مليون جنيه دون أي مساهمة فعلية، تحول إلى رمز للاعب «المرتزق» الذي يفضل عقده على أي فرصة لعب.

أنتوني (مانشستر يونايتد، 2022 – 85.5 مليون)

القائمة تُختتم بالبرازيلي أنتوني القادم من أياكس، الذي كلّف النادي 85.5 مليون جنيه ليصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ «البريميرليج»، لكن مردوده كان ضعيفاً للغاية، وسجل أهدافاً قليلة ولم يقدم الإضافة، ليُعتبر أسوأ صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية بحسب التصنيف.