الرياضة

بنزيمة يتحدث عن «الخماسية» و«الهاتريك»

بنزيمة يتحدث عن «الخماسية» و«الهاتريك»
31 أغسطس 2025 09:26

 
الرياض (د ب أ)


أكد الفرنسي كريم بنزيمة، قائد الاتحاد، أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام الأخدود، وحقق فوزاً مستحقاً منحه المزيد من الثقة في بداية مشواره بالدوري السعودي لكرة القدم. 

واستهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بالفوز خارج الديار على مضيفه الأخدود بنتيجة 5-2 في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري، فيما شهدت المباراة تسجيل بنزيمة ثلاثة أهداف «هاتريك» زين به الفوز الكبير لفريقه.
وقال بنزيمة في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن الفريق قدم مباراة رائعة، موجهاً الشكر للجماهير على حضورها الكبير ودعمها للاعبين.
وعن «الهاتريك» الذي سجله في افتتاحية الدوري، قال بنزيمة إن هذا نتاج التحضير البدني القوي خلال فترة الإعداد، معرباً عن أمله في مواصلة مساعدة الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات.
وشدد بنزيمة على أن الفريق بعد ثنائية الموسم الماضي سيواصل في الموسم الجديد البحث عن المزيد من البطولات، مشيراً إلى أن اللاعبين لديهم دائماً الطموح لتحقيق الألقاب.

