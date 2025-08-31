من يحسم لقب «الليجا».. صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع انطلاق موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، يتجدد السؤال: من يرفع لقب «الليجا» في مايو المقبل؟ هل يواصل برشلونة هيمنته، بعد تتويجه الموسم الماضي، أم يستعيد ريال مدريد الزعامة تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، أم يفاجئ أتلتيكو مدريد الجميع كما فعل قبل أربعة أعوام؟

تُوِّج برشلونة بلقب الليجا 2024-2025 تحت قيادة الألماني هانسي فليك، متفوقاً بفارق أربع نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن التاريخ يؤكد صعوبة المهمة هذا الموسم، إذ لم ينجح أي فريق في الحفاظ على لقبه منذ آخر مرة فعلها برشلونة في موسم 2018-2019.

فريق فليك يمتلك استقراراً فنياً وتكتيكياً، مع عناصر شابة بارزة في الهجوم والدفاع، ومع ذلك، الضغوط ستكون مضاعفة، خصوصاً مع عودة ريال مدريد أكثر قوة وطموحاً.

يدخل الملكي الموسم بوجه جديد على مقاعد البدلاء وهو تشابي ألونسو، الذي تولى المهمة بعد مسيرة ناجحة مع باير ليفركوزن، وتمنح الأرقام جماهير مدريد سببا للتفاؤل، إذ أن الفريق اعتاد في آخر ستة مواسم أن يتبادل المركزين الأول والثاني، فإذا استمر النمط، يكون الدور على الريال للظفر بلقبه الـ37 في «الليجا».

ألونسو يعوّل على مزيج الخبرة والشباب، مع استمرار الاعتماد على نجوم بحجم فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، وكتيبة من المواهب الصاعدة.

آخر فريق خارج ثنائي الكلاسيكو توج باللقب كان أتلتيكو مدريد في 2020-21 مع دييجو سيميوني، ورغم أن «الروخيبلانكوس» لم يحافظ على ثباته في المواسم الأخيرة، فإن خبرته وقدرته على مقارعة الكبار تجعله ضمن دائرة المرشحين، حتى وإن كانت احتمالاته أقل بكثير من برشلونة والريال.

ومنذ موسم 2003-2004، حين فاز فالنسيا باللقب، لم ينجح أي فريق آخر خارج ثلاثي برشلونة – ريال مدريد – أتلتيكو في كسر الهيمنة، أي أن آخر 21 لقباً اقتصرت على هؤلاء الثلاثة، وهو ما يعكس صعوبة دخول منافسين جدد على خط البطولة.

ووفقاً للكمبيوتر العملاق لشبكة أوبتا العالمية، الذي يحاكي نتائج الموسم آلاف المرات اعتماداً على قوة الفرق وسيناريوهات المباريات، يتصدر برشلونة وريال مدريد فرص التتويج مع نسب متقاربة، فيما يتراجع أتلتيكو إلى المركز الثالث بوضوح، الفرق الأخرى مثل ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو وفياريال تملك فرصاً للتأهل الأوروبي، لكنها بعيدة تماماً عن سباق اللقب، واحتمال احتفاظ برشلونة باللقب قائم، لكن الأرقام تشير إلى أن مهمة فليك معقدة، خصوصاً مع تقارب المستوى الفني مع ريال مدريد.

وتبدو «الليجا» هذا الموسم حلقة جديدة من الصراع الأزلي بين برشلونة وريال مدريد، مع أتلتيكو مدريد طرفاً ثالثاً يحلم بالمفاجأة، الأرقام تضع الكلاسيكو في المقدمة مجدداً، لكن تاريخ الدوري الإسباني يعلمنا أن التوقعات قد تُكسر بلحظة حاسمة.

لكن الرهان الأكبر، هو هل ينجح فليك في كسر لعنة الاحتفاظ باللقب؟ أم أن ألونسو سيبدأ عهده الملكي ببطولة تاريخية؟ الإجابة ستظل رهينة الـ38 جولة.