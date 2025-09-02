التنس الألماني في «فلاشينج ميدوز».. معاناة وفجوة تتسع!

نيويورك (د ب أ)

أكدت بطولة أمdركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، أن اللعبة البيضاء في ألمانيا تواجه معاناة حقيقية. وشهدت المسابقة، التي تجرى منافساتها حالياً بمدينة نيويورك، خروج الألماني ألكسندر زفيريف مبكراً، فيما كان يان لينارد شتروف، آخر اللاعبين الألمان، الذين ودعوا المسابقة، بخسارته أمام النجم الصربي المحضرم نوفاك ديوكوفيتش، من دور الـ16.

وشاركت ألمانيا بستة لاعبين في منافسات فردي الرجال والسيدات ببطولة أميركا، بواقع ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات، ليفشل الجميع في اجتياز عقبة دور الـ16 بالمسابقة. ويعد هذا هو العدد الأقل من الرياضيين الألمان، الذين شاركوا في إحدى مسابقات جراند سلام منذ عام 1983، قبل بزوغ نجومية شتيفي جراف وبوريس بيكر. ويبتعد هذا العدد كثيراً عن عدد اللاعبين الـ 28، الذين مثلوا ألمانيا في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام 1995، بواقع 14 لاعباً و14 لاعبة حتى نسخة فلاشينج ميدوز عام 2016، التي توجت بها الألمانية أنجيليكه كيربر، لتمنح بلادها آخر لقب في المسابقة، فقد شهدت مشاركة 18 ممثلًا للتنس الألماني. وغالباً ما كان زفيريف هو الوجه المضيء للتنس الألماني، بعد بلوغه ثلاث مباريات نهائية في المسابقات الأربع الكبرى، وفاز بالميدالية الذهبية بالأولمبياد، وبلغ نهائيين للبطولة الختامية، بالإضافة لتقدمه إلى وصافة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

واعترف زفيريف بمعاناته من مشاكل نفسية بعد خروجه من الدور الأول في ويمبلدون هذا العام، ولم يستعد مستواه بعد في نيويورك، حيث خرج من الدور الثالث، بالمسابقة التي تقام على الملاعب الصلبة..

من جانبه، كان شتروف "35 عاماً" سعيدا بتأهله لدور الـ16 للبطولة، لكنه سرعان ما ودع المسابقة أمام ديوكوفيتش، لتصبح منافسات دور الثمانية لفردي الرجال بالبطولة خالية من التواجد الألماني، وهو ما ينطبق أيضاً على فردي السيدات.

ويعاني التنس الألماني من عدم ضخ وجوه جديدة على مستوى اللاعبات، حيث كان من بين المشاركات في فلاشينج ميدوز هذا العام، كل من تاتيانا ماريا "38 عاماً"، التي سبق لها بلوغ المربع الذهبي في ويمبلدون ولورا سيجموند، ويبلغ الثنائي تيم بوتز وكيفن كراويتز، اللذان يشاركان في منافسات زوجي الرجال 37 و33 عاماً على الترتيب.

قال شتروف عقب خروجه من فلاشينج ميدوز: "لم يتبق لي الكثير من الوقت، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار لفترة أطول في الملاعب". من ناحيته، يدرك مايكل كولمان، قائد الفريق الألماني بكأس ديفيز، صعوبة الوضع، حيث قال: "لا يمكننا تلطيف الوضع، وتغييره لا يحدث بين عشية وضحاها للأسف". وبالنظر إلى العمق المفقود، أشار كولمان إلى أن التنس رياضة مكلفة، مضيفاً أن النجاح لا يتحقق سوى بالإصرار على التوازن بين العمل والحياة. أما تاتيانا ماريا فترغب في الاستمرار بالملاعب حتى تتمكن من لعب منافسات الزوجي برفقة ابنتها شارلوت، البالغة من العمر 11 عاماً الآن، لكنها ستلعب لصالح فرنسا، موطن والدها، تشارلز إدوارد ماريا.

وقالت ماريا إنها أجرت محادثات مع المسؤولين عن التنس بألمانيا، لكن الدعم الذي تحظى به لاعبة شابة مثل ابنتها أفضل في فرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة، حيث تعيشان.

وأشارت ماريا إلى أن استضافة بطولات جراند سلام تمنح كلا البلدين "أموالاً أكثر بكثير وخيارات أكثر".

وأوضحت اللاعبة الألمانية المخضرمة "أعتقد أنه ينبغي على كل شخص أن يجد طريقه الخاص في التنس. الحياة مليئة بالصعود والهبوط، والبعض لا ينجح في الملعب". وبالنظر إلى المواهب الصاعدة في ألمانيا، فتعتبر إيلا سيدل "20 عاماً" هي أمل الألمان في فئة السيدات في الفترة المقبلة، فيما تعقد الآمال على نيلز ماكدونالد "17 عاماً" وماكس شونهاوس "18 عاماً"، اللذين لعبا نهائي الناشئين ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) قبل شهرين. وكان ماكونالد، الذي توج ببطولة فرنسا للناشئين هذا الموسم، ودع منافسات الفئة ذاتها في فلاشينج ميدوز من الدور الأول.

وتعمل أندريا بيتكوفيتش، المصنفة سابقا ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم، كمرشدة للناشئات، لكن سيجموند انتقدت ضعف التواصل بين النجوم الحاليين والمواهب الصاعدة. وأبدت سيجموند، التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون، استعدادها للتدريب مع اللاعبات الشابات ومشاركة خبرتها معهن، لكنها أوضحت "أن أحداً لم يصغ لهذا العرض. كما أرى أن هناك فجوة تزداد".