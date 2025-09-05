«ميركاتو الإمارات».. طفرة نوعية وصدارة آسيوية

سلطان آل علي (دبي)

يشهد السوق الإماراتي صيفاً استثنائياً على صعيد سوق الانتقالات، إذ أبرمت الأندية حتى الآن 136 صفقة تعاقدية، ما يجعلها صاحبة الصدارة الآسيوية بلا منازع، ويضعها في المركز 23 عالمياً من حيث عدد التعاقدات وفق أحدث تقرير للفيفا. هذا النشاط الكثيف في سوق الانتقالات قد يبدو مؤشراً على طموح متزايد، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مدى استدامة هذا النسق المرتفع من التعاقدات، وما إذا كان سينعكس فعلياً على مستوى المنافسة داخل الملعب.

الجانب المالي يضيف بعداً آخر للقصة، حيث بلغ إجمالي إنفاق الأندية 286 مليون درهم (ما يعادل 77.8 مليون دولار)، وهو رقم يتجاوز ما أنفقته في صيف 2024 بنسبة 116%، ويعني قفزة هائلة بنسبة 258% مقارنة بصيف 2021 الذي شهد إنفاقاً لم يتجاوز 80 مليون درهم. أما تطور الأرقام على مدار المواسم الخمسة الأخيرة فيكشف مساراً تصاعدياً واضحاً: 80 مليون درهم في 2021، 47 مليون فقط في 2022، ثم 95 مليوناً في 2023، قبل أن يقفز الرقم إلى 132 مليوناً في صيف 2024 وصولاً إلى الرقم القياسي الحالي البالغ 286 مليون درهم.

ما يضاعف من وقع هذه القفزة هو ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 2.10 مليون درهم هذا الصيف، وهو أعلى معدل في خمس سنوات. ففي 2022 لم يتجاوز المتوسط 0.75 مليون درهم، ثم ارتفع إلى 1.01 مليون في 2023، و1.50 مليون في 2024، قبل أن يبلغ ذروته في 2025. هذه الأرقام تكشف أن الزيادة ليست في الكم فحسب، بل في مستوى الأسعار المدفوعة أيضاً، ما يعني أن الأندية تتجه إلى استقطاب لاعبين من فئات سعرية أعلى، وهو ما قد يضعها أمام التزامات مالية أكبر على المدى الطويل.

ورغم هذه الحركة النشطة في الشراء، فإن جانب المبيعات لا يزال محدوداً نسبياً، إذ بلغت قيمة مبيعات اللاعبين 58 مليون درهم فقط من خلال 106 صفقات خروج، وهو رقم لا يعكس حجم الإنفاق الكبير ولا يغطي سوى جزء يسير منه. وتعتمد الإيرادات بدرجة كبيرة على صفقات فردية بارزة، مثل انتقال سنابريا من العين إلى الدوري البرازيلي، ما رفع أرقام العوائد لكنه كشف في الوقت نفسه عن غياب سياسة بيع منتظمة يمكن الاعتماد عليها سنويًا لتحقيق توازن مالي.

هذا المشهد يعكس مرحلة انتقالية يعيشها الدوري الإماراتي؛ فالأرقام الضخمة تثير الاهتمام وتؤكد أن هناك رغبة قوية في تطوير المنافسة المحلية وتعزيز مكانة الأندية آسيوياً، لكن هناك حاجة واضحة إلى سياسات مالية وفنية مدروسة لضمان أن لا تتحول هذه الطفرة إلى عبء على المدى البعيد. فالسوق بات واحداً من الأكثر نشاطاً في العالم، غير أن النجاح الحقيقي سيتحدد بنتائج الأندية في البطولات الكبرى وقدرتها على تعويض ما أنفقته، سواء من خلال تحقيق البطولات أو تطوير منظومة بيع اللاعبين بشكل أكثر انتظاماً.