ستونز يغيب عن إنجلترا للإصابة



لندن (أ ف ب)



يغيب مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي جون ستونز عن مباراتي منتخب بلاده أمام أندورا وصربيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للإصابة، وفقاً لما أعلن الألماني توماس توخيل مدرب «الأسود الثلاثة».

واختير اللاعب البالغ 31 عاماً ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة أندورا السبت في برمنجهام، وصربيا الثلاثاء خارج الديار.

ولم يشارك ستونز (83 مباراة دولية) في أي مباراة مع منتخب إنجلترا منذ أكتوبر الماضي، كما لم يحظَ حتى الآن بفرصة اللعب تحت إدارة توخيل الذي عُيّن في منصبه مطلع 2025.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: «للأسف، غادر ستونز معسكر المنتخب، التحق بالمعسكر وهو يعاني من مشكلات عضلية بسيطة، ولم تتحسن حالته بالشكل الذي توقعناه وأملناه».

وأضاف «لذا، غادر المعسكر صباح الجمعة، لأننا لا نريد المخاطرة. جميع اللاعبين الآخرين متاحون».

وأكد توخيل أن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين سيقود الفريق أمام أندورا.