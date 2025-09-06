الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يؤكد «القوة الضاربة» بـ «التسعة» في 180 دقيقة

الوصل يؤكد «القوة الضاربة» بـ «التسعة» في 180 دقيقة
6 سبتمبر 2025 17:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
تاديتش.. 57% من أهداف الوحدة


واصل الوصل سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، بعدما جدد تفوقه على الظفرة 4-2، في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليؤكد صعوده إلى ربع النهائي، بعدما حسم مباراة الذهاب بخماسية مقابل هدف، بإجمالي 9-3 في المباراتين، ويعد الرصيد تاريخياً لـ «الإمبراطور» لأنه الأكبر في مسيرة الفريق بالبطولة. وأثبت «الأصفر» أن الأداء الهجومي، سيكون حاضراً بقوة، في ظل تصريحات البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني، بأنه يعشق الكرة الهجومية وتسجيل الأهداف الغزيرة في جميع المباريات.
ولم يكتفِ الوصل بالتأهل، بل وجّه رسالة قوية، مفادها أنه يملك أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، برصيد 9 أهداف في مباراتين، ليضرب موعداً مثيراً مع الجزيرة «حامل اللقب» في ربع النهائي.
وبالنظر إلى مواجهتي الدور الأول مع الظفرة، استطاع الوصل أن يستعيد الثقة، بعد السقوط 1-3 أمام «الفارس»، ضمن الجولة الثانية للدوري، إلا أنه رتب أوراقه سريعاً وتألق بـ «خماسية» و«رباعية» في أسبوع فقط، وأبرز ما خرج به الوصل من مباراتي الظفرة، هو تأكيد امتلاكه قوة هجومية ضاربة، ليواصل ترجمة وعد كاسترو بالغزارة التهديفية، حيث تنوعت الأهداف بين لاعبيه، ليؤكد أن خط المقدمة أصبح سلاحاً متكاملاً لا يعتمد على اسم واحد. 
وواصل البرازيلي سالدانيا، الذي خطف الأضواء بعدما وقع على أحد الأهداف، رحلة التوهج التي بدأها منذ بداية الموسم، مثبتاً أنه الورقة الرابحة في المنظومة الهجومية، 
كذلك أظهر الفريق قدرة عالية على صناعة الفرص واستثمارها، رغم غياب عدد من الدوليين الذين يشاركون مع المنتخب، وهو ما يتيح للوصل المضي قدماً في المنافسة على أكثر من جبهة محلية وقارية.
وأعرب كاسترو عن سعادته بما قدمه لاعبوه، وقال: «ما يميز الوصل هذا الموسم هو العقلية الهجومية التي نلعب بها، وعدت الجماهير بأن يروا فريقاً يسجل العديد من الأهداف، وأثبت اللاعبون ذلك مجدداً، ونحن لا نعتمد على مهاجم واحد، بل على منظومة هجومية كاملة قادرة على التسجيل في أي لحظة».
وأضاف: «رغم الغيابات، كنا أكثر إصراراً على الفوز وتقديم كرة قدم ممتعة، ما يعجبني في اللاعبين رغبتهم المستمرة في الهجوم وعدم الاكتفاء بالنتيجة، والآن نثق بأنفسنا وبإمكاننا المنافسة أمام أي فريق، وثقتي في اللاعبين بلا حدود، ونتمنى استمرار الدعم الجماهيري طوال الموسم».

دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الوصل
الظفرة
الجزيرة
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©