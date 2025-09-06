«ولادة» تجبر مهاجم ألميريا على رحلة شاقة



مدريد (د ب أ)



اضطر سيرخيو أريباس، مهاجم ألميريا، البالغ من العمر 23 عاماً لخوض رحلة شاقة عبر إسبانيا حتى لا تفوته عملية ولادة ابنه أو مباراة فريقه في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أريباس كان بطلا لقصة مثيرة، حيث تم استبداله في مباراة بسان سيباستيان بسبب 48 ساعة من التوتر، بعدما أصبح أباً للمرة الأولى. كشف أريباس عبر إذاعة ناديه الرسمية: «كنت أتدرب بعد الظهر مع الفريق هنا في ألميريا، وتلقيت اتصالاً من زوجتي تبلغني أنها على وشك الولادة، لذا طلبت من مدرب الفريق الحصول على إذن بالسفر إلى مدريد، وبالفعل ذهبت بسرعة إلى هناك بالسيارة، وتمت عملية الولادة بسرعة، وسارت الأمور بشكل جيد».

أضاف: «لقد سافرت عبر إسبانيا بالكامل تقريباً في غضون 48 ساعة، فقد سافرت صباح الخميس إلى مدريد، وتمت عملية الولادة في نفس الليلة، ثم تحدثت مع المدرب مجدداً، لأنني لم أتمكن من النوم بشكل جيد، وأكدت له استعدادي للذهاب إلى سان سيباستيان للمشاركة في المباراة».

تابع: «لقد سألني المدرب بالفعل عن مدى استعدادي للذهاب، وبالفعل انتقلت بالسيارة بمساعدة والدي وأخي، ووصلت مساء الجمعة قبل ربع ساعة فقط من بداية المباراة، ولكن تمكنت من المشاركة بديلا لمدة 20 دقيقة».

وأشار أيضاً: «لقد غادرت مدريد حوالي الساعة الثالثة عصراً، واستغرقت الرحلة أربع ساعات وربع تقريباً، عندما وصلت، كان زملائي في الفريق قد دخلوا غرفة الملابس للاحتفال بالفوز، لقد وصلت في الوقت المناسب تماماً».

وأتم سيرخيو أريباس: «حاولت تسجيل هدف ليكون هدية لابني، لكنني سأسعى لذلك في الجولة القادمة».