الرياضة

برشلونة لن يجدد عقد ليفاندوفسكي

برشلونة لن يجدد عقد ليفاندوفسكي
6 سبتمبر 2025 23:07

 
برشلونة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «37 عاماً سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الأمور تتغير في برشلونة بعد أقل من أسبوع على نهاية فترة الانتقالات الصيفية والتي شهدت ضم كل من الحارس جوان جارسيا والجناح روني بارداجي والمهاجم ماركوس راشفورد، حيث يسعى النادي للتخطيط للفترة المقبلة. ويعد مركز المهاجم أبرز مخاوف برشلونة في الوقت الحالي، مع دخول ليفاندوفسكي الذي انضم لبرشلونة في عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، في عامه الأخير بعقده مع النادي الكاتالوني، ورغم وجود خيار التمديد لعام 2027، من غير المرجح أن يقوم برشلونة بتفعيل ذلك البند.
وأوضحت «سبورت» أن المهاجم البولندي ما زال في أفضل مستوياته مثلما كان الحال مع فريقه السابق بايرن ميونيخ، لكن حقيقة تقاضيه مبلغ 26 مليون يورو سنوياً، مما يجعله أعلى اللاعبين أجرا في النادي، تجعل من الصعب تمديد عقده.
وتابعت أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة ينوي إسناد دور أقل لليفاندوفسكي هذا الموسم، وقد جاءت إصابته مؤخراً لتؤكد ذلك، ويبدو أن المهاجم البولندي بات متقبلاً للواقع الحالي ويسعى لتقديم أداء أفضل في ظل وقت أقل للعب.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ليفاندوفسكي
