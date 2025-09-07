الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كفاراتسخيليا يمنح جورجيا «الفوز الأول»

كفاراتسخيليا يمنح جورجيا «الفوز الأول»
7 سبتمبر 2025 20:00

 
تبليسي (أ ف ب)

قاد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خفيتشا كفاراتسخيليا، منتخب بلاده جورجيا إلى فوزه الأول في منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفته بلغاريا 3-0 في تبليسي.
وافتتحت جورجيا، الحالمة بمشاركة أولى في النهائيات العالمية بلداً مستقلاً (كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي)، مشوارها في هذه التصفيات بالخسارة في تبليسي أيضاً أمام تركيا 2-3، بعدما كانت متخلفة بثلاثية.
لكنها ضربت الأحد بقوة ضد بلغاريا الخاسرة افتتاحا أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة أيضاً، وافتتحت التسجيل في الدقيقة 30 عبر كفاراتسخيليا الذي كان أيضاً صاحب الهدف الثاني ضد تركيا، ثم أنهت الشوط الأول متقدمة 2-0 بعد هدف ثانٍ سجله جاجنيدزه (44).
وفي الشوط الثاني، وجه جورج ميكاوتادزه الضربة القاضية للضيوف بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 65، ضامناً النقاط الثلاث الأولى لبلاده في مجموعة تبدو إسبانيا الأوفر حظاً فيها لنيل بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.
ويتأهل إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، أبطال المجموعات الـ12، فيما تُحسم البطاقات الأربع الأخرى عبر ملحق قاري من أربع مسارات.

تصفيات كأس العالم
جورجيا
بلغاريا
كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان
