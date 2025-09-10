الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلوش سر فوز الشارقة بصفقة السويدي هارون

ميلوش سر فوز الشارقة بصفقة السويدي هارون
10 سبتمبر 2025 14:13

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كبار الدوري السعودي في اختبار «الجولة 2» لتأكيد الانطلاقة القوية
يحتاج 66 مباراة دولية و9 سنوات.. هالاند يستعد لتحطيم «قياسية رونالدو»!

بذل الصربي ميلوش مدرب فريق الشارقة جهداً كبيراً في إتمام صفقة انتقال اللاعب الشاب السويدي هارون إبراهيم، إلى صفوف الفريق، بصفة لاعب مقيم، وحرص ميلوش على متابعة اللاعب منذ فترة، مستغلاً فترة عمله السابقة في السويد مع أندية هاماربي وميالبي ومالمو.
وأصر ميلوش على إتمام الصفقة رغم دخول أندية أوروبية أخرى من بينها لوزان السويسري، ونورمبرج الألماني، وأكسفورد، وكوينز بارك رينجرز الإنجليزيين على خط التفاوض، إلا أن الشارقة نجح بضمه بعقد يمتد 3 مواسم بمقابل يقترب من المليون دولار، مع مكافآت إضافية.
يرتبط هارون إبراهيم بعقد مع جايس السويدي يمتد حتى عام 2029، وقد سجل اللاعب هذا الموسم 3 أهداف في 18 مباراة بالدوري السويدي الممتاز، ويحتل فريقه السابق المركز الخامس في الترتيب بعد مرور 22 جولة، ويحمل لاعب خط الوسط الجنسيتين السويدية والإثيوبية.
وعلق ماجنوس سكولدمارك مدرب فريق جايس على هارون قائلاً:«لاعب يعني الكثير بالنسبة لنا، داخل الملعب وخارجه، إنه صاحب تمريرات رائعة، ويبذل دائماً قصارى جهده من أجل النادي، ونتمنى له حظاً سعيداً في مغامرته الجديدة».
وبعث هارون إبراهيم برسالة إلى فريقه السابق قال فيها:«لقد كان اللعب في جايس شرفاً كبيراً لي، وأنا فخور بارتداء القميص الأخضر والأسود الخاص بهذا النادي، ومساندة جماهير الفريق لي كانت الداعم الأكبر خلال مسيرتي معهم، وأحمل معي إلى الشارقة الكثير من الذكريات الجميلة عن هذا النادي».
من جانب آخر ينتظم الألباني راي ماناج في تدريبات الشارقة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في انتصار تاريخي ومهم على لاتفيا بالجولة الخامسة، في مباراة ضمن المجموعة ال 11 من تصفيات كأس العالم 2026، ليحتل منتخب ألبانيا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف إنجلترا (15 نقطة)، حيث شارك مهاجم الشارقة لمدة 83 دقيقة.

الشارقة
ميلوش ميلوييفيتش
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©