ميلوش سر فوز الشارقة بصفقة السويدي هارون

علي معالي (أبوظبي)

بذل الصربي ميلوش مدرب فريق الشارقة جهداً كبيراً في إتمام صفقة انتقال اللاعب الشاب السويدي هارون إبراهيم، إلى صفوف الفريق، بصفة لاعب مقيم، وحرص ميلوش على متابعة اللاعب منذ فترة، مستغلاً فترة عمله السابقة في السويد مع أندية هاماربي وميالبي ومالمو.

وأصر ميلوش على إتمام الصفقة رغم دخول أندية أوروبية أخرى من بينها لوزان السويسري، ونورمبرج الألماني، وأكسفورد، وكوينز بارك رينجرز الإنجليزيين على خط التفاوض، إلا أن الشارقة نجح بضمه بعقد يمتد 3 مواسم بمقابل يقترب من المليون دولار، مع مكافآت إضافية.

يرتبط هارون إبراهيم بعقد مع جايس السويدي يمتد حتى عام 2029، وقد سجل اللاعب هذا الموسم 3 أهداف في 18 مباراة بالدوري السويدي الممتاز، ويحتل فريقه السابق المركز الخامس في الترتيب بعد مرور 22 جولة، ويحمل لاعب خط الوسط الجنسيتين السويدية والإثيوبية.

وعلق ماجنوس سكولدمارك مدرب فريق جايس على هارون قائلاً:«لاعب يعني الكثير بالنسبة لنا، داخل الملعب وخارجه، إنه صاحب تمريرات رائعة، ويبذل دائماً قصارى جهده من أجل النادي، ونتمنى له حظاً سعيداً في مغامرته الجديدة».

وبعث هارون إبراهيم برسالة إلى فريقه السابق قال فيها:«لقد كان اللعب في جايس شرفاً كبيراً لي، وأنا فخور بارتداء القميص الأخضر والأسود الخاص بهذا النادي، ومساندة جماهير الفريق لي كانت الداعم الأكبر خلال مسيرتي معهم، وأحمل معي إلى الشارقة الكثير من الذكريات الجميلة عن هذا النادي».

من جانب آخر ينتظم الألباني راي ماناج في تدريبات الشارقة، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في انتصار تاريخي ومهم على لاتفيا بالجولة الخامسة، في مباراة ضمن المجموعة ال 11 من تصفيات كأس العالم 2026، ليحتل منتخب ألبانيا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف إنجلترا (15 نقطة)، حيث شارك مهاجم الشارقة لمدة 83 دقيقة.