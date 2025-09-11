الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إريكسن.. «الصفقة تمت»

إريكسن.. «الصفقة تمت»
11 سبتمبر 2025 17:30

 
كوبنهاجن (رويترز)

أعلن فولفسبورج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الدنمركي كريستيان إريكسن بموجب عقد يمتد لعامين في صفقة مجانية، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.
وشارك إريكسن في 310 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع اليونايتد وبرنتفورد وتوتنهام هوتسبير، كما لعب أيضاً مع أياكس الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي.
وتعرض إريكسن (33 عاماً) لأزمة قلبية كادت تودي بحياته خلال مباراة فنلندا في بطولة أوروبا عام 2021، وعاد إلى كرة القدم بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع.
وقال سيباستيان شيندزيلورتس المدير الرياضي لفولفسبورج «حصلنا على لاعب شاهد واختبر كل شيء على أعلى مستوى».
وأضاف: «خبرته الهائلة، وجودته على أرض الملعب وشخصيته ستكون دفعة قوية للاعبينا الشبان على وجه الخصوص».
ويحتل فولفسبورج المركز السادس في الدوري ويستضيف كولن يوم السبت.

