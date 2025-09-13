جوارديولا «العدو اللدود» لمانشستر يونايتد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه بيب جوارديولا مانشستر يونايتد للمرة الثلاثين في مسيرته، عندما يستضيف فريقه مانشستر سيتي، «الشياطين الحمر»، على «ملعب الاتحاد»، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

سبق للمدرب الإسباني أن واجه «اليونايتد» مع الأندية الثلاثة التي دربها، بداية مع برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، وحالياً مع مانشستر سيتي، ومع ذلك إذا أخذنا في الاعتبار معاناة «اليونايتد» في حقبة ما بعد السير أليكس فيرجسون، فإن جوارديولا لا يزال يجد صعوبة في مواجهته في مناسبات عديدة.

وحتى قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، والفوز بقائمة لا نهاية لها من الألقاب الكبرى، كان جوارديولا هو «العدو اللدود» لمانشستر يونايتد، حيث ألحق به هزيمتين كبيرتين خلال فترة وجوده في برشلونة.

في عامي 2009 و2011، تفوق فريق برشلونة الأسطوري بقيادة جوارديولا على مانشستر يونايتد بقيادة أليكس فيرجسون في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 2-0 في روما في اللقاء الأول، قبل أن يقدم أداءً مذهلاً في ويمبلي بعد عامين ليفوز 3-1.

انتقل جوارديولا بعد ذلك إلى بايرن ميونيخ، وواجه «الشياطين الحمر» في دوري الأبطال، عندما كانوا تحت قيادة ديفيد مويس القصيرة، وفاز الفريق البافاري 4-2 في مجموع المباراتين في ربع النهائي، لكنه هُزم في الدور التالي على يد ريال مدريد.

بعد 3 سنوات في بايرن ميونيخ، انتقل جوارديولا إلى مانشستر سيتي، وفاز بأول مباراة ديربي ضد يونايتد 2-1 في أولد ترافورد، رغم تعرضه لانتقادات شديدة بعد خطأ فادح من الحارس كلاوديو برافو، الذي تعاقد معه بدلاً من جو هارت.

ورغم ذلك، واجه جوارديولا صعوبة في التغلب على يونايتد في ملعب الاتحاد، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من أول 6 مباريات ديربي على أرضه، وخسر 4 مباريات.

حتى إن فريقه مان سيتي خسر مباراتي الدوري في موسم 2019-2020، لكنه عوض ذلك بفوزه على منافسيه في المدينة في الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في عامي 2020 و2021، وفاز بالكأس في كلا الموسمين.

وتعرض اليونايتد إلى 6 هزائم في 7 مواجهات بين عامي 2021 و2024 أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، في ويمبلي.

ومع ذلك، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2024، عانى جوارديولا من واحدة من أكثر الهزائم صدمة في مسيرته، حيث خسر 2-1 أمام فريق إريك تين هاج.

واستمرت معاناة جوارديولا ضد الشياطين الحمر في موسم 2024-25، عندما واجه روبن أموريم، وخسر على أرضه في ظروف درامية، حيث استقبل هدفين في الدقيقة الأخيرة ليسقط في هزيمة 2-1 على أرضه، قبل أن يتعادل 0-0 في أولد ترافورد في مباراة الدور الثاني.