مهاجم نيوكاسل يعاني «التقلصات العضلية» في «الظهور الأول»!



لندن (د ب أ)



بدا فولتيماده مهاجم نيوكاسل يونايتد المنضم حديثاً من شتوتجارت الألماني خلال الصيف الجاري سعيداً للغاية بعد ظهوره الأول مع الفريق، حيث سجل هدف الفوز على وولفرهامبتون، بنتيجة 1- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صرح فولتيماده عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم اليوم السبت «أنا سعيد للغاية، الأجواء كانت رائعة في الملعب والمدرجات أيضاً، ويبقى الأهم بالطبع أننا حققنا الفوز بالمباراة».

أضاف المهاجم الألماني الواعد: «الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، لقد اضطررت للخروج بسبب تقلصات عضلية، ولكن المشاركة الأولى كانت جيدة، والفريق قدم أداءً رائعاً، واندمجت معه كثيراً، وكانت المباراة صعبة لأننا لم نحقق أي فوز هذا الموسم، لذا كان مهما أن نفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا، والتطلع بتفاؤل للمرحلة القادمة».

وبشأن العقبات التي يواجهها نيوكاسل لعدم الفوز في أي مباراة، أشار «لقد انضممت للفريق قبل أربعة أيام فقط، والأجواء كانت جديدة، ولكن ركزت مع نفسي، لأضع كل شيء في نصابه الصحيح، ومدرب الفريق تعامل معي بشكل جيد، لذا كنت متحررا في الملعب، واليوم أثبتنا ما يجب أن نفعله، وحققنا فوزاً مهماً للغاية».

وختم فولتيماده «تحديد مدى الاختلاف في أدواري مع نيوكاسل سيكون صعباً بعد خوض أول مباراة، ولكن سأحاول تقديم أسلوب لعبي، اليوم قدمنا أداءً جيداً، ولكن قد تنتظرنا مباريات صعبة قادمة، أتطلع للتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي، فهو مسابقة صعبة للغاية، ولكن أسعى لتحسين أدائي باستمرار».