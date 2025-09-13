الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهاجم نيوكاسل يعاني «التقلصات العضلية» في «الظهور الأول»!

مهاجم نيوكاسل يعاني «التقلصات العضلية» في «الظهور الأول»!
13 سبتمبر 2025 22:03

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توتنهام يستعيد التوازن بـ«قسوة»!
«الوافد الجديد» يمنح نيوكاسل الفوز الأول في «البريميرليج»


بدا فولتيماده مهاجم نيوكاسل يونايتد المنضم حديثاً من شتوتجارت الألماني خلال الصيف الجاري سعيداً للغاية بعد ظهوره الأول مع الفريق، حيث سجل هدف الفوز على وولفرهامبتون، بنتيجة 1- صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
صرح فولتيماده عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم اليوم السبت «أنا سعيد للغاية، الأجواء كانت رائعة في الملعب والمدرجات أيضاً، ويبقى الأهم بالطبع أننا حققنا الفوز بالمباراة».
أضاف المهاجم الألماني الواعد: «الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، لقد اضطررت للخروج بسبب تقلصات عضلية، ولكن المشاركة الأولى كانت جيدة، والفريق قدم أداءً رائعاً، واندمجت معه كثيراً، وكانت المباراة صعبة لأننا لم نحقق أي فوز هذا الموسم، لذا كان مهما أن نفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا، والتطلع بتفاؤل للمرحلة القادمة».
وبشأن العقبات التي يواجهها نيوكاسل لعدم الفوز في أي مباراة، أشار «لقد انضممت للفريق قبل أربعة أيام فقط، والأجواء كانت جديدة، ولكن ركزت مع نفسي، لأضع كل شيء في نصابه الصحيح، ومدرب الفريق تعامل معي بشكل جيد، لذا كنت متحررا في الملعب، واليوم أثبتنا ما يجب أن نفعله، وحققنا فوزاً مهماً للغاية».
وختم فولتيماده «تحديد مدى الاختلاف في أدواري مع نيوكاسل سيكون صعباً بعد خوض أول مباراة، ولكن سأحاول تقديم أسلوب لعبي، اليوم قدمنا أداءً جيداً، ولكن قد تنتظرنا مباريات صعبة قادمة، أتطلع للتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي، فهو مسابقة صعبة للغاية، ولكن أسعى لتحسين أدائي باستمرار».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©