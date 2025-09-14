الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القلق يضرب برشلونة بسبب يامال واتهامات لمدرب الإسبان

القلق يضرب برشلونة بسبب يامال واتهامات لمدرب الإسبان
14 سبتمبر 2025 13:45

معتز الشامي (أبوظبي)

«صغير برشلونة» يعود بعد 383 يوماً
ريال مدريد يهدد التحكيم الإسباني بـ «الفيفا»

سيطر القلق على نادي برشلونة بعد تأكيد إصابة لامين يامال، ما أدى إلى غيابه عن مباراة اليوم أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، وإثارة شكوك كبيرة حول مشاركته في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، هذا الأسبوع.
ولم يُخف مدرب برشلونة هانسي فليك إحباطه، وألقى باللوم مباشرة على مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، في تحميل المهاجم الشاب أعباء زائدة.
وقال فليك في مؤتمر صحفي: «لامين يامال ذهب إلى منتخب إسبانيا وهو يعاني من الألم، وتناول مسكنات ليتمكن من اللعب. لعب في الملعب لأكثر من 70 دقيقة في كل مباراة، حتى مع تقدم الفريق بثلاثة أهداف. هذا لا يمثل رعاية للاعبين».
وشارك الجناح البالغ من العمر 18 عاماً في فوز إسبانيا على بلغاريا (0-3) وتركيا (0-6)، حيث لعب 79 و73 دقيقة على التوالي. وأثار هذا الوضع غضب المدرب الألماني، الذي طالب بتحسين التواصل بين النادي والمنتخب.
وأضاف فليك، الذي أقرّ بأنه لم يتحدث مباشرة مع دي لا فوينتي بعد بسبب حاجز اللغة: «إسبانيا لديها وفرة من اللاعبين في جميع المراكز. لاعب شاب مثل لامين يحتاج إلى مزيد من الحماية»، فما المباريات التي قد يغيب عنها لامين يامال؟!
على الرغم من أن الجهاز الطبي لبرشلونة لم يُحدد موعد تعافيه بدقة، ألمح فليك إلى أن اللاعب الشاب قد يغيب عن التدريبات الكاملة لمدة أسبوع على الأقل. في حال تأكدت إصابته، سيغيب عن مباريات رئيسية، هي فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل (الجولة الأولى)، وفي الدوري الإسباني أمام خيتافي (الجولة الخامسة، شكوك)، وهذا يعني أن مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا العام مُهددة بشدة، وهي ضربة موجعة لخطط فليك الهجومية.
ولا تُعد إصابة لامين يامال مصدر القلق الوحيد للمدرب، إذ لا يزال فرينكي دي يونج غائباً، بينما يواصل جافي مرحلة تعافيه الدقيقة من إصابات الركبة.
ومن ناحية أخرى، سيكون رافينيا ورونالد أراوخو جاهزين لمباراة الدوري، وبينما يتطلع برشلونة إلى العودة إلى المسار الصحيح بعد تعادله أمام رايو فاليكانو، فإن غياب نجمه الشاب يُجبر فليك على الاعتماد على البدائل الهجومية، على أمل أن يتمكن يامال من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

برشلونة
لامين يامال
هانسي فليك
