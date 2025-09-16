الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
EA SPORTS FC™ 26 Showcase تُقدم تجربة انتقائية ومجانية لطوري الأندية وألتميت تيم لعشاق السلسلة في الإمارات

EA SPORTS FC™ 26 Showcase تُقدم تجربة انتقائية ومجانية لطوري الأندية وألتميت تيم لعشاق السلسلة في الإمارات

16 سبتمبر 2025 15:37
16 سبتمبر 2025 15:37

أعلنت EA SPORTS™ اليوم عن تجربة EA SPORTS FC™ 26 Showcase، وهي تجربة انتقائية مجانية قابلة للتنزيل في الإمارات العربية المتحدة، تمنح عشاق السلسلة في الإمارات العربية المتحدة فرصة تجربة نمطي الأندية وألتميت تيم بشكل محدود مجاني.



تم تصميم FC 26 Showcase  كتجربة استعراض أولية تسمح للاعبين بتجربة أطوار مُختارة مجانًا، ثم الترقية بسهولة إلى النسخة الكاملة من  EA SPORTS FC 26  في أي وقت، مع الاحتفاظ بتقدمهم عند الترقية على نفس المنصة. ولمن يرغب في خوض التجربة الكاملة منذ الإطلاق، تتوفر الطلبات المسبقة الآن لـ EA SPORTS FC 26، حيث سيحصل لاعبو Ultimate Edition  على وصول مبكر لمدة أسبوع اعتبارًا من 19 سبتمبر.

 

سيتم إطلاق تجربة Showcase بتاريخ 26 سبتمبر 2025، تزامنًا مع الإطلاق العالمي للعبة EA SPORTS FC 26، وكجزء من هذا الإطلاق، ستتضمن تجربة Showcase وصولًا إنتقائيًا لطور ألتميت تيم، بالإضافة إلى مقدمة إلى لعبة العالم، مع وصول مجاني* إلى أندية وأطوار مختارة مثلLearn to Play و Kick Off  (بمجموعة مُختارة ومحدودة من الأندية) بالإضافة إلى طور Clubs Rush (مع تقدم محدود). 



ستتوفر تجربة Showcase على منصات PlayStation 5 والحاسب الشخصي و Xbox Series X|S و PlayStation 4 و Xbox One.

 

 

