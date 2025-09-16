كاسترو: الوصل يواجه منافساً قوياً في «الآسيوية»

معتز الشامي (دبي)

أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق الوصل جاهزية فريقه لخوض مباراة الاستقلال الإيراني في بداية مشواره في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا2، وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب: «ستكون مباراة قوية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وهي بطولة مهمة بالنسبة لنا، سوف نلعب بكل عزم وإصرار على النجاح في مهمتنا؛ لأن النجاح في دور المجموعات يعني السير بعيداً في الأدوار التالية، وهذا ما نسعى له».

وتابع: «مباراة الغد ستكون صعبة أمام منافس قوي يمتلك قوة دفاعية وهجومية، بالإضافة لوجود مدرب يحث الفريق على الفوز وقادر على تنظيمهم بشكل جيد، ندرك مسؤوليتنا، وندرك صعوبة الفترة المقبلة، لكن ثقتنا عالية في فريقنا، وقد رأينا تطور الفريق في المباراة الأخيرة بشكل ملحوظ منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وسنلعب بجدية كافية من أجل الفوز في المباراة واستكمال هذه البطولة».

وعن المنافسة على اللقب، لتكرار سيطرة نادٍ إماراتي على اللقب، حيث توج الشارقة بلقب البطولة النسخة الماضية، قال: «ندرك ما فعله فريق الشارقة في الموسم الماضي، وسنحاول أن نكرر ما قدمه، وأن نتوج باللقب، وسنقدم أقصي ما لدينا، وسنبذل مجهودنا من أجل الفوز والتقدم في البطولة».

وعن الغيابات الموجودة في صفوف الوصل، قال كاسترو: «لدينا كل اللاعبين متاحين للمشاركة، لكن هذا غير مضمون، والتدريب الأخير قد يتعرض أي لاعب للإصابة».