كفاراتسخيليا ينضم لقائمة سان جيرمان أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

كفاراتسخيليا ينضم لقائمة سان جيرمان أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا
17 سبتمبر 2025 16:17

 
باريس (أ ب)
تعافى النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من إصابة في ربلة الساق، لينضم إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبدأ مشوار الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
أصيب كفاراتسخيليا يوم الأحد الماضي خلال فوز سان جيرمان 2/ صفر على لانس في الدوري الفرنسي، وكانت مشاركته في مباراة أتالانتا، التي تقام على ملعب (حديقة الأمراء) محل شك.
كما يوجد في قائمة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الكوري الجنوبي لي كانج-إن، الذي اضطر لمغادرة الملعب ضد لانس أيضاً بسبب الإصابة. وفي المقابل، يفتقد باريس سان جيرمان، الذي واصل بدايته المثالية في الدوري الفرنسي بفوزه الرابع على التوالي، كل من مهاجميه عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه للإصابة أمام أتالانتا، كما يغيب أيضاً المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيسر ضد لانس. وتوّج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره الكاسح 5/صفر على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، في مايو الماضي.

