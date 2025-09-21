أرقام قياسية جديدة في فئات ماراثون هوايرو سور الصين العظيم



هوايرو (وام)

أسفرت نتائج ماراثون هوايرو سور الصين العظيم، الذي أُقيم اليوم عن تسجيل أرقام قياسية جديدة في مختلف الفئات، وسط مشاركة أكثر من 15 ألف عداء وعداءة من مختلف دول العالم، ويُعد ماراثون هوايرو سور الصين العظيم أحد أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام حالياً بالتعاون مع سباق زايد الخيري، ويجمع بين التنافس الرياضي والرسالة الإنسانية الداعية إلى دعم المرضى والمستشفيات والأبحاث الطبية في مختلف دول العالم.

ففي فئة الماراثون للرجال الذي يبلغ طوله 42 كم، فاز العداء الكيني إكاي مارك بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:19:21 ساعة، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للسباق، وجاء في المركز الثاني مواطنه الكيني كيبكويتش كيروي بزمن بلغ 2:22:23 ساعة. فيما حل العداء الصيني تساو تيانشيانج في المركز الثالث بزمن قدره 2:23:18 ساعة.

أما في فئة الماراثون للسيدات، فقد حصدت المركز الأول العداءة الإثيوبية بايني ووركينيش تسيجاي بزمن بلغ 2:37:12 ساعة محققة رقماً قياسياً جديداً على مسار السباق، وجاءت في المركز الثاني العداءة الكينية ديزي جيبكورير كيبسوغوت بزمن بلغ 2:39:23 ساعة، محطّمة بدورها الرقم السابق للمسار. وحلّت العداءة الصينية غاو مينغتشي في المركز الثالث بزمن قدره 2:50:04 ساعة.

وفي فئة نصف الماراثون للرجال، أحرز العداء موكي موسيوكا المركز الأول بزمن قدره 1:05:32 ساعة، محطماً الرقم القياسي السابق للمسابقة.

وفي فئة نصف الماراثون للسيدات، فازت العداءة الكينية ميلغو سيرسر أليس تشيروتيتش بالمركز الأول بزمن قدره 1:15:18 ساعة، محطمة الرقم القياسي السابق للمسار.

وأعطى شارة الانطلاق للماراثون من الجانب الإماراتي الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة في الصين، وعدد من مسؤولي السفارة وأحمد الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق ومن الجانب الصيني، ليانج شوانج رئيس مدينة هوايرو، وبِنج ليشيا مدير اللجنة الدائمة لمجلس النواب بالمدينة، وليو جيوجانج رئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC) بالمدينة، وشي فِنغ هوا عضو مجموعة القيادة الحزبية، ونائب مدير مكتب الرياضة لبلدية بكين.

وبعد شارة البدء رافق الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، المسؤولين الصينيين في جولة تفقدية داخل معرض البيت الإماراتي الذي أقيم على هامش الحدث أمام سور الصين العظيم، واطلع الوفد خلال الجولة على محتويات المعرض التي تعكس ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاداتها وتقاليدها وتراثها الغني، حيث قدّم لهم شرحاً وافياً حول المعروضات التي تبرز جوانب من الهوية الوطنية، والتراث الشعبي، والحرف التقليدية، إضافة إلى المأكولات الإماراتية والمجسمات المعمارية التراثية.

كما اصطحب الكعبي الوفد الزائر إلى الجناح الخاص بسباق زايد الخيري، حيث قدّم لهم شرحاً تفصيلياً عن نشأة السباق وتطوره، مستعرضاً أهدافه الإنسانية النبيلة، التي تقوم على دعم المستشفيات وتمويل الأبحاث الطبية والمساهمة في تخفيف معاناة المرضى، خصوصاً من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الكعبي، أن سباق زايد الخيري أصبح نموذجاً عالمياً في الرياضة الإنسانية، مشيراً إلى أنه منذ انطلاقته وحتى اليوم، تمكّن من تقديم أكثر من 170 مليون دولار لدعم المستشفيات والأبحاث الطبية في مختلف دول العالم، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في نشر ثقافة العطاء والعمل الخيري من خلال الرياضة.

وأوضح أن السباق استقطب حتى اليوم أكثر من 630 ألف مشارك ومشاركة من مختلف الجنسيات، توحّدوا جميعاً تحت راية فعل الخير، ما يعكس تأثير رسالة دولة الإمارات الإنسانية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات لهذا الحدث الإنساني لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للدولة، إلى جانب تعاون الشركاء من مختلف مؤسسات الدولة، الذين أسهموا جميعا في ترسيخ مكانة السباق كأحد أبرز الفعاليات الرياضية الخيرية في العالم.

وأعرب العداء الكيني إكاي مارك صاحب المركز الأول في الماراثون الكامل عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي، وتسجيل رقم جديد من الصعب تحقيقه في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن المسار كان صعباً، والتحدي كان كبيراً، إلا أن الإعداد الجيد والحافز الشخصي كانا وراء الفوز.

أما العداءة الإثيوبية بايني ووركينيش صاحبة المركز الأول في ماراثون هوايرو فقد أكدت أنها لن تنسى هذا اليوم، وسيظل محفوراً في ذاكرتها، كونها حطمت رقماً قياسياً للسباق، مشيرة إلى أن الأجواء في الماراثون كانت مثيرة للغاية، والتحدي كان كبيراً.



اعتزاز بالوطن

أعرب العداء الإماراتي علي الشامسي عن فخره واعتزازه بالمشاركة في ماراثون هوايرو سور الصين العظيم، وذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركته في سباق زايد الخيري في العاصمة الصينية بكين.

وأكد أنه كان حريصاً على حمل علَم دولة الإمارات عند خط النهاية إلى جانب زميله العداء الإماراتي يعقوب العسماوي، بعد قطع مسافة 42 كيلومتراً، مشيراً إلى أن هذه اللحظة جسدت معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن.



الكل فائز

أكد العداء يعقوب العسماوي أن كل من شارك في سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم هو فائز، لأن الجميع يتسابقون من أجل الخير ودعم المستشفيات والمرضى، وأضاف أنه استعد جيداً لهذا الحدث، معرباً عن سعادته بتحقيق رقم شخصي جديد في الماراثون، حيث أنهى السباق في زمن قياسي لم يسبق له تحقيقه.