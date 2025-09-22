الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد تنطلق في العين بمشاركة 32 فريقاً

«الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد تنطلق في العين بمشاركة 32 فريقاً
22 سبتمبر 2025 19:21

العين (وام)

انطلقت، فعاليات النسخة الأولى من بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبمشاركة 450 رياضياً ورياضية، يمثلون 32 فريقاً، لفئات الناشئين، والسيدات، والرجال.
وأقيمت مراسم افتتاح البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي حتى يوم 27 الجاري، في «صالة هيلي»، للتزلج في منطقة العين، بحضور حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، وخلف سالم، مدير إدارة فعاليات الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية.
وتصدر فريق «أكاديمية جلاكسي»، منافسات الناشئين تحت 15 سنة، وجاء ثانياً فريق «دبي ساند ستورمز»، وثالثاً فريق جلاكسي 2، بينما شهدت فئة الناشئين تحت 10 سنوات، فوز فريق جلاكسي بالمركز الأول، وجاء ثانياً فريق «دبي ساند ستورمز»، وثالثاً فريق «أكاديمية ستورمز» أبوظبي.
وأسفرت منافسات الرجال ضمن فئة الكبار، عن فوز فريق «ستورمز أبوظبي» على «ذيبز العين»، 5 - 1، بينما تفوق فريق «الظبي» على «غزلان دبي» 2-0، ضمن فئة السيدات.

العين
هوكي الجليد
اتحاد الرياضات الشتوية
