الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن

الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
23 سبتمبر 2025 15:08

 
أبوظبي (الاتحاد)
يستضيف ميدان الوثبة اعتباراً من الخميس مهرجان البيت متوحّد لسباقات الهجن، بتنظيم اتحاد سباقات الهجن ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بمشاركة واسعة لملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي، ليشكّل محطة بارزة على أجندة سباقات الهجن لهذا الموسم.
ويتضمن المهرجان إقامة 20 شوطاً لفئة الحقايق، ورصدت جوائز نقدية قيّمة للمراكز العشرة الأولى، فيما خصّص للفائز الأول مجسّماً رمزياً، ليعكس قيمة التراث الإماراتي وأصالته، وتؤكد ارتباط سباقات الهجن بموروث الآباء والأجداد.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الحرص على تعزيز الموروث وصون الرياضات التراثية، وتأكيد مكانة سباقات الهجن كواحدة من أبرز الرياضات، التي ارتبطت بتاريخ الدولة وثقافتها. كما يهدف المهرجان إلى نقل هذا الإرث الأصيل إلى الأجيال الجديدة، وترسيخ قيمه ليظل حاضراً في مسيرة دولة الإمارات، ومعبّراً عن هويتها الوطنية.
ويحظى المهرجان برعاية ودعم مستمر من القيادة الرشيدة، التي أولت الرياضات التراثية اهتماماً خاصاً باعتبارها رمزاً للأصالة وواجهة حضارية تبرز مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على الموروث وصونه عبر الأجيال.

