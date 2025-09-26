السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بني ياس يواصل «النزيف» أمام عجمان

بني ياس يواصل «النزيف» أمام عجمان
26 سبتمبر 2025 20:01

مصطفى الديب (أبوظبي)
واصل بني ياس نزيف النقاط، وخسر أمام عجمان، وهي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، حيث حقق «البرتقالي» الفوز على «السماوي» 1-0، سجله ليروي داسيلفا في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعتهما على ملعب بني ياس بالشامخة، ضمن الجولة الخامسة.
وواصل بني ياس تحقيق الأرقام السلبية بالخسارة الخامسة على التوالي وعدم تسجيل أي أهداف ليحصد الرصيد الصفري.
وشهد اللقاء الذي كان متوازناً بين الفريقين، طرد ماكينزي هانت لاعب وسطبني ياس في الدقيقة 88، وكذلك طرد زميله بالفريق ليونيل جوفوفو في الدقيقة 92.

أخبار ذات صلة
«دوري أدنوك».. بني ياس مسيرة سلبية تحبس الأنفاس
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
بني ياس
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
