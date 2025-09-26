بني ياس يواصل «النزيف» أمام عجمان

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل بني ياس نزيف النقاط، وخسر أمام عجمان، وهي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، حيث حقق «البرتقالي» الفوز على «السماوي» 1-0، سجله ليروي داسيلفا في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعتهما على ملعب بني ياس بالشامخة، ضمن الجولة الخامسة.

وواصل بني ياس تحقيق الأرقام السلبية بالخسارة الخامسة على التوالي وعدم تسجيل أي أهداف ليحصد الرصيد الصفري.

وشهد اللقاء الذي كان متوازناً بين الفريقين، طرد ماكينزي هانت لاعب وسطبني ياس في الدقيقة 88، وكذلك طرد زميله بالفريق ليونيل جوفوفو في الدقيقة 92.