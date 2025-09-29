شباب الأهلي يتحدى اتحاد جدة بحثاً عن التعويض والاستقرار

مراد المصري (أبوظبي)

ينشد شباب الأهلي التعويض ومصالحة جماهيره، عندما يخوض غداً مباراة قوية أمام مضيفه الاتحاد السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار الجولة الثانية للدور الأول ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

واكتفى «الفرسان» بنقطة التعادل أمام تراكتور الإيراني في الجولة الأولى، وهي النتيجة التي سببت خيبة أمل للجماهير كونها أقيمت على استاد راشد بدبي، وتبعها التعثر بالخسارة على نفس الملعب أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين، مما يضع المدرب البرتغالي باولو سوزا أمام اختبار حقيقي في بداية الموسم، وهو المطالب بتصحيح المسار وإيجاد التوليفة الفنية الأفضل على أرض الملعب.

وارتفع سقف التوقعات هذا الموسم بعد الأداء القوي من شباب الأهلي في الموسم الماضي، الذي حصد فيه أربعة ألقاب، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس السوبر الإماراتي القطري، إلا أن الانطلاقة الحالية لم ترتق لسقف التطلعات، وسط تساؤلات حول الرؤية الفنية للمدرب في ضوء عدم الاستقرار على التشكيلة الأنسب.

ويتوقع أن يدفع شباب الأهلي هذه المرة بالتشكيلة الأفضل، لتفادي تكرار ما حدث بالجولة الأولى ضد تراكتور الإيراني، عندما قام سوزا بتغييرات عديدة أفقدت الفريق توازنه نوعاً ما في الشوط الأول، قبل تدارك الأمر بالتعادل في الشوط الثاني.

ويتطلع «الفرسان» للاستفادة من خدمات مهاجمه سردار أزمون العائد من الإصابة، مع وجود أسماء قادرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية في هذا النوع من المباريات، وأبرزها فيدريكو كارتابيا، وسعيد عزت الله، مع سرعة بالا ويوري سيزار على الأطراف، إضافة لوجود خيارات مثل يحيى الغساني ومحمد جمعة.

من جانبه، يدخل الاتحاد السعودي المباراة، وهو يعاني من الضغوط أيضاً، بعد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، في ضوء التعثر الأخير في الدوري بالخسارة أمام النصر، إلى جانب خسارته أمام الوحدة في الجولة الأولى من المسابقة الآسيوية.

وتمكن الخطورة في صفوف الفريق السعودي، بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، العائد من الإصابة، وأسماء أخرى أبرزها نجولو كانتي، وحسام عوار، وفابينيو، البقية من النجوم الأجانب.

وبحسب قرعة هذا الدور يواصل شباب الأهلي مشواره لاحقاً بلقاء كل من الهلال السعودي، وناساف الأوزبكي، والغرافة القطري على أرضه، في حين يحل ضيفاً خارج ملعبه على كل من الأهلي السعودي، والسد والدحيل القطريين.