الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوستاكورتا: شخصية ميلان تحوَّلت بفضل مودريتش ورابيو

كوستاكورتا: شخصية ميلان تحوَّلت بفضل مودريتش ورابيو
30 سبتمبر 2025 13:43

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ملعب جديد لميلان والإنتر.. «سان سيرو» يستعد للوداع!
كونتي يُنذر دي بروين «المتذمر»!

أشاد أسطورة ميلان أليساندرو كوستاكورتا بصفقتي الفريق الجديدتين، الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أدريان رابيو، مؤكداً أنهما منحا «مستوى غير مسبوق من القيادة» داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، وذلك عقب الفوز المهم على نابولي حامل لقب الموسم الماضي بنتيجة 2-1.
وفي تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا، قال كوستاكورتا: «أعتقد أن الفريق يمتلك الآن قيادة أكبر من أي وقت مضى، نحن نتحدث عن لاعبين بمستوى دولي رفيع».
وانضم مودريتش، البالغ من العمر 40 عاماً، إلى «الروسونيري» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، ونجح سريعاً في تبديد المخاوف حول عمره بفضل انطلاقة قوية هذا الموسم، أما رابيو، فقد انتقل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو قادماً من مارسيليا بعد أزمة داخلية مع زميله السابق جوناثان رو، الذي غادر بدوره إلى بولونيا.
وأضاف كوستاكورتا: «هذا فريق من 11 لاعباً يركضون ويقاتلون معاً، خيمينيز لا يكتفي بالتحركات الهجومية، بل يساعد زملاءه أيضاً. الفريق يتحرك كوحدة متكاملة».
وختم أسطورة ميلان قائلاً: «قادة الموسم الماضي تغيّروا، واليوم انضم اثنان جديدان يتمتعان بخبرة أكبر وقيمة قيادية أوضح».
وبذلك، يرى كوستاكورتا أن وصول مودريتش ورابيو لم يكن مجرد تدعيم فني، بل تحول مهم في شخصية الفريق الطامح لاستعادة الهيمنة في إيطاليا وأوروبا.

ميلان
مودريتش
رابيو
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©