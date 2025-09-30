كوستاكورتا: شخصية ميلان تحوَّلت بفضل مودريتش ورابيو

معتز الشامي (أبوظبي)

أشاد أسطورة ميلان أليساندرو كوستاكورتا بصفقتي الفريق الجديدتين، الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أدريان رابيو، مؤكداً أنهما منحا «مستوى غير مسبوق من القيادة» داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، وذلك عقب الفوز المهم على نابولي حامل لقب الموسم الماضي بنتيجة 2-1.

وفي تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا، قال كوستاكورتا: «أعتقد أن الفريق يمتلك الآن قيادة أكبر من أي وقت مضى، نحن نتحدث عن لاعبين بمستوى دولي رفيع».

وانضم مودريتش، البالغ من العمر 40 عاماً، إلى «الروسونيري» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، ونجح سريعاً في تبديد المخاوف حول عمره بفضل انطلاقة قوية هذا الموسم، أما رابيو، فقد انتقل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو قادماً من مارسيليا بعد أزمة داخلية مع زميله السابق جوناثان رو، الذي غادر بدوره إلى بولونيا.

وأضاف كوستاكورتا: «هذا فريق من 11 لاعباً يركضون ويقاتلون معاً، خيمينيز لا يكتفي بالتحركات الهجومية، بل يساعد زملاءه أيضاً. الفريق يتحرك كوحدة متكاملة».

وختم أسطورة ميلان قائلاً: «قادة الموسم الماضي تغيّروا، واليوم انضم اثنان جديدان يتمتعان بخبرة أكبر وقيمة قيادية أوضح».

وبذلك، يرى كوستاكورتا أن وصول مودريتش ورابيو لم يكن مجرد تدعيم فني، بل تحول مهم في شخصية الفريق الطامح لاستعادة الهيمنة في إيطاليا وأوروبا.