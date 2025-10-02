تذاكر مونديال 2026.. طلبات كثيرة وشكوك كبيرة!

ميامي (أ ب)

لم يتم حجز حتى نصف تذاكر لقاءات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي يشارك فيها 48 منتخباً لأول مرة، ولن يتم الإعلان عن جدول المباريات حتى ديسمبر القادم، وباستثناء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تشترك في استضافة المونديال، فإن المنتخبات الأخرى لا تعلم أين ومتى ستخوض مبارياتها في المسابقة.

ومن الواضح أن الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم لا يكترثون بأي من هذه النقاط. وبدأت عملية طرح تذاكر المونديال، الذي يقام العام المقبل، للبيع رسمياً أمس الأربعاء، وسيكون المشترون هم من تم اختيارهم، من بين 5. 4 مليون متقدم، في قرعة أجريت الشهر الماضي، ليحصلوا على أول فرصة رسمية لشراء التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تم أو سيتم قريباً، إبلاغ الفائزين بالقرعة عبر البريد الإلكتروني. وهناك أسئلة فريدة تطرح على الجماهير قبل انطلاق البطولة، لا سيما حول كيفية حصولهم على تأشيرات، إذا لزم الأمر، لزيارة الولايات المتحدة في ظل تشديد البلاد قيودها على الهجرة. وهناك أيضاً مخاوف تقليدية مثل من ومتى وأين - ولن تتم الإجابة على أي من تلك الأسئلة حتى إجراء قرعة دور المجموعات في المسابقة يوم 5 ديسمبر المقبل. ويدرك فيفا أن العديد من المشجعين لن يشعروا بالقلق بشأن هذه الإجابات، حيث سيرغبون فقط في الحصول على التذاكر الآن وسيكتشفون الباقي لاحقاً. وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا على وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على 5. 4 مليون طلب للحصول على مكان خلال فترة الحجز التي تم فتحها أمس: "هذه ليست أرقاماً استثنائية فحسب، بل هي أيضاً رسالة قوية". وأضاف: "يريد العالم بأسره أن يكون جزءًا من مونديال 2026، الحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق. من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى دول كبيرة وصغيرة في جميع القارات، تثبت الجماهير مجدداً أن شغفها بكرة القدم يوحدها بالفعل". ويمكن للجماهير شراء المقاعد في واحدة من أربع فئات، الفئة الأولى هي أفضل المقاعد، والفئة الرابعة تقع في مكان ما حول قمة ملاعب البطولة، وتتراوح أسعار التذاكر مبدئياً من 60 دولاراً لمباريات دور المجموعات إلى 6730 دولاراً للمباراة النهائية، ولكنها قابلة للتغيير، إن لم يكن مؤكداً، مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في أكبر حدث كروي في العالم. وهناك طرق أخرى للحصول على التذاكر بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الأميركية الشهر الماضي أن أعضاء برنامج الولاء يمكنهم استبدال الأميال بتذاكر كأس العالم، بدءًا من 13 أكتوبر الجاري لأعضاء الفئة التنفيذية البلاتينية وأعضاء خدمة الكونسيرج الرئيسيين، ثم في اليوم التالي لأعضاء الفئات البلاتينية الاحترافية والبلاتينية والذهبية، يليها جميع الأعضاء في 15 من ذات الشهر. وبدءا من اليوم الخميس، سيتمكن بعض عملاء (فيريزون) من الحصول على تذاكر مجانية لكأس العالم ومزايا أخرى، في ظل رعاية شركة الاتصالات العملاقة لكأس العالم، وسوف تبدأ ببساطة في تقديم فرص الحصول على تذاكر مجانية لعملائها عبر تطبيقها.

وقال النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، ضمن حملة فيريزون الترويجية لمونديال 2026: "بالنسبة لي، لا يوجد شيء يضاهي متعة مشاهدة كرة القدم مباشرة، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولذلك أفخر بالشراكة مع فيريزون للاحتفال بخططهم لمنح الجماهير وصولاً غير مسبوق إلى البطولة". وتأهلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مباشر للمونديال المقبل كدول مضيفة، كما صعدت حتى الآن الأرجنتين (حاملة اللقب) واليابان ونيوزيلندا وإيران وأوزبكستان والأردن وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا والإكوادور وأوروجواي وتونس وكولومبيا وباراجواي والمغرب. وأعلن فيفا أن مشجعين من 216 دولة ومنطقة تقدموا بطلبات للمشاركة في أول عملية قرعة تتم لبيع التذاكر، وكانت الدول الثلاث الأولى الأكثر اهتماما، كما هو متوقع، هي الدول المضيفة: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بهذا الترتيب. أما بقية الدول العشر الأولى، وفقاً لإجمالي الطلبات المقدمة، فهي: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا. ولم يعلن أحد عن عدد تذاكر فيفا المخطط بيعها خلال هذه الفترة الأولى. ولن تنفد التذاكر المتاحة، فبناء على أرقام الحضور المدرجة في الملاعب، هناك حوالي 1. 7 مليون مقعد متاح للمباريات الـ104 التي ستقام على 16 ملعباً في أمريكا الشمالية، مع أنه من غير المعروف عدد هذه المقاعد التي ستطرح للبيع للجمهور.