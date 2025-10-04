الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف بطولة «جراند بريكس» للتزلج الاستعراضي

أبوظبي تستضيف بطولة «جراند بريكس» للتزلج الاستعراضي
4 أكتوبر 2025 15:22

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي منافسات بطولة «جراند بريكس للناشئين 2025» للتزلج الاستعراضي على الجليد، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة.
وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للتزلج وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري على صالة أبوظبي للتزلج، ضمن 5 جولات عالمية للبطولة، تحتضن الإمارات الجولة قبل الأخيرة منها.
ويتضمن الحدث ثلاث فئات رئيسية، هي فردي الرجال وفردي السيدات والزوجي، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب العالمية.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن استضافة البطولة تعكس ثقة الاتحاد الدولي للتزلج بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، كما تمثل فرصة مهمة لتطوير المواهب الإماراتية وصقل مهاراتها من خلال الاحتكاك بأفضل اللاعبين الناشئين في العالم.
وأشار القبيسي إلى أن الحدث يجسّد مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضات الشتوية، ويواكب الاستراتيجية الوطنية في تنوع الرياضات ودعم الأنشطة غير التقليدية مثل التزلج الاستعراضي، بما يعزز السياحة الرياضية والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة.

أبوظبي
رياضة التزلج على الجليد
اتحاد الرياضات الشتوية
مجلس أبوظبي الرياضي
